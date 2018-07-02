2018年07月02日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

細數過往AIT台北處長多由大使或公使級接任，由於兩岸在美國亞太政策中，屬高度敏感地區，駐台期間表現傑出者，無論轉往其他政府部門，或駐節亞太、兩岸三地，仕途皆可更上一層樓。

不過，政大國際事務學院副院長黃奎博也點出，美國近年較少派遣政治任命或曾擔任副助理國務卿的官員赴台擔任處長，相對來說，特別是接近退休年紀的AIT處長，在離任之後的政治發展就容易受限。

過去李潔明先任AIT處長，再任駐中國大使，是美國唯一在兩岸擔任大使的人。楊甦棣（Stephen M. Young）曾任AIT副處長，2006年回鍋AIT處長，與即將接任的酈英傑相同。楊出任AIT處長前，曾擔任美國駐吉爾吉斯共和國大使，也曾駐北京，具備豐富兩岸事務經驗，卸下AIT後，轉任駐港澳總領事。

1996年來台擔任處長的張戴佑（Darryl Norman Johnson），曾經擔任過美國駐立陶宛首任大使，卸任AIT處長後，轉任駐泰國大使，層級相當高。1999年接任的薄瑞光，曾擔任美國駐上海總領事，卸下AIT處長後，接任駐越南大使。薄瑞光因熟悉兩岸事務，因此2006年回鍋擔任AIT主席，是AIT目前唯二先後出任處長與主席者。

較為特殊的是司徒文。他卸下AIT處長後，直接退休，就留在台灣任教，包含清華大學出任亞洲政策中心首任主任，之後甚至擔任清華大學副校長，完全不同於其他AIT卸任處長的出路。

另外，不同於上述傳統職業外交官出身，包道格原任職於白宮國家安全會議，曾任美國總統布希的特別助理，隨後離開公職一段時間轉往民間教育機構。2002年擔任AIT處長至2006卸任後，即轉往摩根大通副總裁、卡內基國際和平基金會副總裁。

馬啟思2015年出任AIT處長時，一度被認為層級太低，引發爭議。馬啟思卸下AIT處長職務後，轉往五角大廈，出任美國亞太（印太）司令部外交政策顧問的幕僚工作。

(中國時報)