美再三衝擊陸底線 兩岸添變數

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

美國近日公開邀台軍演，美國務院更要求派遣陸戰隊到台協防AIT，中研院近代史研究所副研究員林泉忠直言，美國一連串作法已衝擊大陸底線，邀台軍演更讓美台往「準軍事同盟」方向邁進，從美參眾兩院無異議通過《台旅法》來看，蔡英文總統八月出訪過境美國，並到美國國會的阻力應該不大，他不諱言，大陸對美台關係存在嚴重誤判，美陸台關係將是今年下半年兩岸關係的引爆點。

林泉忠指出，從美通過《國防授權法》、《台灣旅行法》，再到近期公開邀台軍演，以及美陸戰隊可能派駐AIT，這一連串動作已衝擊到大陸底線，但大陸並未完全做好準備要跟美國翻臉，因此目前仍僅止於外交喊話、機艦繞台，並未採取如召回大使等更強烈做法。

今年一月美國眾議院無異議通過《台旅法》時，北京大學國際關係學院院長賈慶國曾表示，參議院通過可能性不大，並稱如果最終通過、總統也簽署，可能導致陸美斷交。但最終參眾兩院全數通過，川普也真的簽署生效，林泉忠直言，「賈慶國是有影響力的，他都這樣講，北京對美國就會產生誤判，最後《台旅法》全票通過，意味著大陸這幾年在美國國會遊說的成果是失敗的」。

林泉忠從參眾兩院全票通過《台旅法》研判，蔡英文總統八月出訪時過境美國，要進到美國國會不會有什麼太大的阻力，因為美國國會不顧北京壓力，白宮或許會稍微顧及，但白宮官員也可能走出白宮到其他地方見蔡，他認為白宮顧問波頓見蔡的可能性極高。

陸美因南海問題，讓美國今年不邀請大陸參與環太平洋軍演，但與此同時，又首次公開邀請台灣參加美在索羅門群島的海軍演習，林泉忠認為，「對北京而言，這是很嚴重的挑釁，因為美台軍事交流未來可能進一步擴大和制度化，就是邁向實質準軍事同盟關係的方向，自然會刺激到北京」。

他認為，美國《國防戰略報告》已經明確將大陸定位為戰略競爭對手，就使得台灣愈來愈成為陸美結構性對立的關鍵因素。美陸台關係將會成為今年下半年兩岸關係動盪的最重要因素，如何拿捏得當，避免過於刺激大陸，也考驗蔡總統的智慧。

(中國時報)