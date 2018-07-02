兩岸學者二軌對話 尋求新默契

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

兩岸政治僵局已持續2年多，經常穿梭兩岸學術圈的中研院近代史研究所副研究員林泉忠認為，儘管短期不易解，但雙方都存在打破僵局的動機，他建議兩岸學者可針對政治互信議題，展開一系列制度化且有目標性的二軌對話，地點或可在香港，以循序漸進方式縮小差距，尋求達成新默契。

林泉忠指出，兩岸雙方其實都有打破僵局的動機，對蔡英文總統而言，這兩年多來在兩岸議題上大致保持克制，謹言慎行，但始終無法恢復兩岸對話是她一大遺憾；對中共總書記習近平而言，習不可能長期放任兩岸僵局沒有推進，不然歷史對「習近平新時代」兩岸關係的評價就會變成「無所作為」。

林泉忠指出，對北京而言，和統仍是大政方針，但需要台灣的合作才有可能，所以雙方無論各自目的如何，都有打破僵局的動機及必要性。

林泉忠認為，是否啟動一系列制度化且有目標性的二軌對話，主導權在大陸，雙方最終要達成默契，蔡總統需作某種程度妥協，包括在「九二共識」議題上有新表述，但並不是一次次期待蔡的元旦、就職周年或雙十講話，因為若單方面提出馬上遭對方否決，就沒有台階下，因此雙方需要有個對話並最終達成默契的過程。

林泉忠具體建議，兩岸學者可進行一系列制度化對話，他強調不是像一般的研討會「討論完就掰掰」，而是要有清晰的目標，可以找大陸可接受、蔡政府也信任的台灣學者為代表，和大陸委派學者就政治互信基礎進行制度化對話，地點可選在香港，他不諱言這「隱含談判之意」，但一開始政府並不需明白授權，可以是純「二軌對話」，萬一不成功，也不需要政府負責。

(中國時報)