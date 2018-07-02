卡瓦尼梅開二度 替C羅打包

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

烏拉圭前鋒卡瓦尼昨梅開二度，獨進兩球，率烏拉圭以2比1淘汰葡萄牙，晉級8強。（美聯社）

2018世足賽戰績及賽程

2018俄羅斯世足賽16強烏拉圭與葡萄牙之戰，烏拉圭前鋒卡瓦尼個人獨進2球，掃除「順風球王」的封號，力助烏拉圭以2比1淘汰葡萄牙，成為第1支晉級8強的南美球隊，葡萄牙巨星C羅孤掌難鳴，黯然謝幕，有否下一屆的世足賽仍在未竟之天。

此役葡萄牙擁有20次射門機會、烏拉圭5次，葡軍有5次射正、7次射偏，最重要的是被攔阻8次，意謂烏拉圭的防守嚴密，總教練塔巴雷斯說，對手常在烏隊半場控球與接近球門，但烏軍發揮堅強的團隊作戰心態。

兩隊都是排出「4-4-2」陣法，蘇瓦雷斯、卡瓦尼對決C羅、奎德斯，此役是C羅在世足賽與歐洲國家盃第38場出賽，追平紀錄。C羅也在開場第6分鐘在禁區前率先起腳射門，可惜被守門員抱住。

雙箭頭連線 攻陷葡軍後防

開賽第7分鐘烏拉圭前鋒「雙箭頭」發動快攻，上演漂亮凌空長傳，先是卡瓦尼在右線長傳左線的蘇瓦雷斯，自己快速奔往球門，蘇瓦雷斯再把球踢向球門右柱，卡瓦尼躍起頭槌，球應聲破網，烏拉圭首開紀錄。

這記快速度的進球、三角傳球距離遠而準確，球迷大開眼界，正如迅雷不及掩耳，烏拉圭快速的攻防方式，使得葡軍老教頭桑托斯在場邊不斷提醒球員拿出專注力應戰烏隊攻勢。

頭槌追平 佩佩失誤釀大禍

下半場葡萄牙攻勢加劇，比賽第55分鐘開一記短角球吊進球門，烏軍固守C羅卻讓佩佩在亂軍中找到頭槌機會，順利破網，葡軍扳回1比1；不過，葡萄牙高興不久，佩佩隨即失誤壞了大事。

比賽第62分鐘佩佩在自己門前往後頂球，卻落在烏軍球員腳下、再傳給卡瓦尼掃射，強勁飛球直射門內，卡瓦尼踢進第2球、也是本屆個人第3球，洗刷只踢「順風球」的污名。不過，他在第71分鐘因左腳受傷退場。

(中國時報)