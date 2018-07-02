暖心攙扶對手 C羅贏得尊重

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018俄羅斯世足賽16強戰出現2大足球豪門前鋒「英雄相惜」的畫面，葡萄牙球星C羅看到踢進2球的烏拉圭贏球英雄卡瓦尼受傷，上前關懷、並攙扶他走向場邊接受治療，輸球的C羅扮起「暖男」，感動不少球迷的心！

葡萄牙球星C羅與阿根廷巨星梅西同一天落敗，16強前2場比賽總共踢進10球，而當今足球身價領先的梅西、排名第3的C羅都沒有踢進1球（goal），無法再成為掌握全場的「GOAT」，「摃龜」的心情與支持的球迷一樣五味雜陳！

而讓本屆踢進4球的C羅不能再一次當上英雄、增添進球數，造成葡萄牙在16強賽落敗的是烏拉圭前鋒卡瓦尼，這位與C羅不同職業隊球星卻在16強戰獨進2球，搶盡C羅的丰采，但是C羅還是在卡瓦尼受傷時給予關懷。

卡瓦尼踢進致勝的2球，成了2014年巴西世足賽的小組賽烏拉圭對戰英格蘭時，蘇瓦雷斯獨自踢進2球以來，第1位媲美蘇瓦雷斯的球員，這對卡瓦尼是很重要的象徵意義。

這場烏、葡之戰踢得激烈，常見兩隊球員兩腳交叉卡住，拚戰激烈的卡瓦尼踢傷左小腿倒地，面對搞垮葡萄牙命運的球員，C羅沒有怨恨，不僅彎腰關心卡瓦尼的傷勢，並且攙扶他走到球場邊治療，展現十足暖男的形象，一切輸球的苦楚只能往肚子吞。

賽後卡瓦尼說，腳有點痛，希望沒事。烏拉圭總教練塔巴雷斯表示，現在談卡瓦尼具體的傷勢還算太早，但會持續關心他的傷。卡瓦尼不太在意受傷，賽後他重複喊著「開心、快樂」，言語難以形容夢想沒有破滅的心情。

(中國時報)