超新星姆巴佩 出場費全捐做慈善

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

法國足壇19歲新生代好手姆巴佩，在16強賽個人獨進兩球，場上活躍的模樣圈了不少粉，而他除了出色球技，還有一顆善良的心，有消息指出他把每場比賽的1.7萬英鎊（約69萬台幣）出場費，全部捐給慈善單位。

姆巴佩是繼1958年的「黑珍珠」比利之後，第一位在世足賽淘汰賽階段，能夠單場進超過一球的未滿20歲選手，他從小就很欣賞葡萄牙球星C.羅納多，房間裡貼滿C羅的海報，而C羅平時也很熱心公益，甚至為了能夠定期捐血而沒有刺青，姆巴佩跟偶像一樣，做善事不遺餘力。

根據法媒《隊報》，目前效力巴黎聖日耳曼的姆巴佩，為了幫助行動不變的兒童也能感受體育活動的樂趣，決定把世足賽的出場費全捐給不同的慈善機構。

消息人士透露，姆巴佩對於領薪水踢國際賽這件事沒有太大興趣，雖然他本人沒有特別回應，但是隊友烏米提提說：「能夠代表國家參加世足賽是份榮譽，是美夢成真的一刻，雖然有錢可領，但我不在乎，我不是為了錢穿上國家隊球衣的。」

姆巴佩之前效力法甲摩納哥隊，在2017-18球季出借給巴黎聖日耳曼隊，因頂著三分平頭，圓圓的頭加上大大的眼睛，神似漫畫「忍者龜」，因此巴黎聖日耳曼隊友在他正式加入那天，瘋狂叫他「多納太羅（四隻忍者龜其中一位）」，讓他多了一個新綽號。

而姆巴佩可不只是像「忍者龜」一樣只會在場上衝擊對手球門，場外他可是很有做生意、搞行銷的頭腦，巴黎聖日耳曼隊的其中一個贊助商是宇舶錶，同時也是俄羅斯世足賽官方贊助腕表，姆巴佩努力當個稱職的代言人，不論公開採訪行程，還是私人飯局，都可以看到他手上閃亮亮的名錶，而且很會透過Instagram和球迷互動，例如16強賽結束，他很快分享三張自己進球後的慶祝照片，至截稿時吸引超過200萬名粉絲按愛心，簡直就是網紅經營的概念，他甚至打造個人官方網站kylianmbappe.com、推出名字縮寫「KM」的棒球帽，展現出不依附在運動品牌之下，創造個人品牌的熱情，未來發展真的不可限量。

(中國時報)