蘿蔔看世足》梅西與C羅的十字路口

阿根廷以3比4敗給法國，無緣晉級8強，梅西難掩失望。(圖/ 美聯社)

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中國時報

10年來領導世界足壇的兩大天王梅西與C.羅納多，竟如宿命般在同一天離開了俄羅斯世足賽。這會是「絕代雙驕」的最後一屆世界盃嗎？33歲的C羅看來還不準備畫下句點，反倒是年輕兩歲的梅西，也許是他該放下的時候了。

2018俄羅斯世足瘋一夏

年齡和狀態不是兩人絕對的差異，而是所屬的國家與背景，決定兩人繼續走下去的難度，或者說「沉重」程度。

對梅西來說，扛著一個足球國度，背負著這個與巴西分庭抗禮的南美強權，為何32年來無法再拿到世足冠軍的責任，無疑是重中之重。還要活在無數傳奇前輩的陰影之下，最巨大的就是「戰神」馬拉度納。

「馬拉度納帶領阿根廷舉起大力神盃，梅西沒有。」沒有世足冠軍，結論就是這樣寫著。

然而，沒有人能以一己之力舉起世足冠軍，老馬時代也有一批名將相助，而梅西在這個年代的孤立無援於俄羅斯暴露無遺。尤其在阿根廷足協人謀不臧、人才青黃不接的情況下，就算大破大立也要10年才能翻身，梅西等得下去？

球員能做的就是踢好場上的球賽，用兵調度、後勤支援與人才培養都不是梅西所能改變的層面，放下吧！

C羅（左）扶著受傷的卡瓦尼（右）。（路透社）

至於C羅，不像梅西祖國拿過兩屆世足冠軍，C羅前年帶領葡萄牙稱霸歐洲，已是空前壯舉。即便頂著歐洲盃冠軍的光環，也沒有多少人真的相信葡萄牙會贏得世足冠軍，C羅已是葡萄牙足壇空前「第一人」，每個成就都增高了他的歷史定位。

同樣是國家隊球衣，梅西穿上是沉重，C羅則是快樂的紀錄創造者。C羅本屆世足賽對摩洛哥進球，已成為國際賽進球最多的歐洲球員，下一步是伊朗傳奇阿里代伊的109球世界紀錄。4年後若在卡達出賽，更將成為史上第3位參加5屆世足賽的非門將。以他的旺盛企圖心，人們有理由相信C羅會「Keep Walking」。（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)

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