世足》今戰墨西哥 巴西多點突破

2018年07月02日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

「森巴軍團」巴西2日晚上10點在俄羅斯世足賽16強遭遇「三色軍團」墨西哥，光從歷史數據來看，巴西占了絕對上風，因為雙方在世足賽交手4次，除了上屆小組賽0比0踢和，前3次碰頭都由巴西取勝，更讓墨西哥1球未進！

交戰史 巴西占上風

就算從國際賽歷史來看，還是巴西占優，兩隊在國際賽交手過40次，巴西贏了23場，墨西哥僅贏10場，甚至巴西最近15戰維持不敗，包含本屆小組賽拿下2勝1和，狀況可說逐漸邁向高峰，展現曾拿世足賽5冠球隊應有風範。

巴西教頭提特向來強調防守，讓巴西在今年世足賽展現攻守均衡，而非跟過往一樣重攻輕守，陣中球星內馬仍是他們破門的最佳武器，如今隨著阿根廷梅西、葡萄牙C羅兩大球星都遭淘汰出局，內馬接下來表現將是球迷觀賽重點。

內馬上屆世足賽面臨險些殘廢的嚴重傷害提前退賽，造就巴西在準決賽遭到德國7比1慘電結局，沒想到他在今年2月又遇腿傷，直到世足賽前才告復出，目前隨著球賽進行，他的狀態逐漸回升，更在出戰哥斯大黎加時踢進1球。

兵多將廣 防不勝防

況且堪稱「足球王國」的巴西，進攻武器不只內馬1人，本屆已經踢進2球的庫提紐，以及各進1球的保利紐與提亞哥席爾瓦，都是對手不得不提防的攻擊點，假如威廉、傑蘇斯兩人也能突破小組賽的低迷狀況，巴西攻勢將會更恐怖。

後衛傷退 防線吃緊

不過巴西也有後防上的隱憂，主力右後衛達尼洛因傷至今還沒上場，主力左後衛馬塞洛也在前役出戰塞爾維亞時背傷退場，兩名後防大將應該都趕不上這場16強大戰，只能希望法格納、菲利佩路易斯兩名替補表現夠稱職了。

墨西哥同樣面臨主力後衛莫雷諾禁賽1場危機，況且他們上次闖進8強，已是1986年世足賽的陳年往事，當時還因他們是地主，隨後6屆都在16強止步（1990年世足賽遭禁賽），看來墨西哥想要爆冷闖進8強，確實難度頗高。

(中國時報)