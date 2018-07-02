世足人物》內馬不黏球 森巴舞步更流暢

2018年07月02日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「森巴軍團」巴西即將對陣墨西哥，小組賽最後一役對塞爾維亞的2比0勝利，讓外界看到巴西已經進入狀況。《ESPN》也透過統計數據點出，當家球星內馬是如何改變他的打法，讓巴西變得更加可怕。

簡單來說，同樣在場上跑動，內馬在對塞爾維亞之戰，為了幫忙防守而跑動的比率，比前兩戰高了7％之多，這就是融入團隊的明證。

《ESPN》指出，內馬對塞爾維亞的總跑動距離9,716公里、跑動平均時速32.18公里，與對哥斯大黎加的總距離9,411公里、時速31.72公里，都沒有明顯差距。甚至小組賽3場下來，他在場上約7成時間散步或停止、3成跑動的比率，也維持一致。

跑的總距離差不多、時速差不多，差別在「為何而跑」的比率。在前兩戰的跑動時間中，內馬有71％為參與進攻，對塞國之役則降至64％。也就是說，他有3成6的跑動是去協防避免失球，比前兩役多了7％。

進攻方面，前兩戰內馬非常黏球，不但影響團隊攻勢的流動性，也讓自己成為「磁鐵」，頻遭防守者衝撞侵犯。第3戰他學聰明了，不是非得自己拿球才叫攻擊，而是信任隊友、先跑出空間再要球，共獲隊友117次傳球，幾乎是前兩戰的總和。

在好的位置拿球，內馬得球後全場僅4次失去球權，效率也很顯著，自己攻擊製造出7次射門含3次射正，再把球傳出的成功率也達82％。數據證明，不黏球的內馬才是可怕的「巴西一哥」！

(中國時報)