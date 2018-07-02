物理9年來最難 看不懂寫不完

2018年07月02日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 、 曹婷婷 、 葉德正 、 陳燕珩 、 葉臻 、 陳淑芬 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

大學指考一連3天舉行10科考試，一位考生在戶外做最後努力，由於天氣炎熱，家長一邊拿著小電風扇、一邊幫忙撐傘消暑。（陳信翰攝）

107年指考物理、化學、生物的5標預估

今年指考物理科題目貼近生活，包括探討數位相機鏡頭、管風琴音階、雲霄飛車的加速度、微波爐加熱食物原理等均入題。高中老師表示，今年物理科頗難，鑑別度高；補教則表示，物理科是9年來最難，預估頂標、均標均比去年大降11分。

雲霄飛車耳溫槍 貼近生活

台北市和平高中教師郭鴻典表示，今年物理科創新題型比往年多，要拿90分不容易。例如第10題考數位相機焦距，10年來沒考過；第12題電磁流量計應用到高中沒聽過的霍爾效應；電鰻、雲霄飛車、耳溫槍也都是生活應用。

不少學生考後眉頭深鎖說：「實在是太難了！」讓考生印象深刻的是非選考題說明微波爐加熱食物原理、以電鰻放電計算串並聯電流；選擇題則用雲霄飛車考最低加速度，命題雖生活化、新穎但難度很高。

命題新穎難度大 鑑別度高

今年物理科非選擇題比往年難，第1大題運用亥姆霍茲線圈實作光電效應實驗，其中第3小題要作圖及實驗分析，水準以上學生才答得出。建國中學老教師賴奕帆表示，這次考試應可促進未來大家更重視實驗。

全國教師工會總聯合會解題老師、台北市松山高中老師蔡皓偉說，物理科題目敘述冗長，非選擇題第2題還涉及課外知識「電偶極矩」概念，考生要在短時間閱讀理解題意，難度很高。他認為，今年物理科題目，「考生恐看不懂也寫不完」。

補教老師陳建豪表示，今年物理科許多題目超出課綱，譬如第10題考照相機原理，這在95課綱中有、但在99課綱中刪除了，現在卻考出來，實在很尷尬；選擇題第14題考電鰻發電，這是大一普通物理的內容，對考生來說有點難。

台北市和平高中考生劉用璽表示，最難的是非選題，要證明出微波爐的加熱原理，寫不太出來；淡水商工普通科考生陳韋彤說，這次非選題需要證明、解釋原理，稍微難一點。

陳建豪說，今年物理科題目是9年最難，考生之前若只是讀課本或做考古題，一定考不好；對於電磁爐、電鍋等生活用品都不清楚的考生，看到許多物理題目可能會「崩潰」、「大傻眼」，不知如何下筆。他預估，頂標75分、均標47分，均比去年降11分。

(中國時報)