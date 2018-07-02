童軍老師邱萍芳 讓罕病孩子找到自信

2018年07月02日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

童軍課在學校裡面常不太受重視，但有學生因為這門課，而改變人生。新北市安康高中老師邱萍芳開的童軍課，曾讓一個患有「書寫障礙合併注意力缺乏症」的孩子，從原本學習落後到積極服務人群，她最近被教育部選為教育家典範人物。

一個患有「書寫障礙合併注意力缺乏症」的孩子，備受同學的歧視與冷落，卻在參加童軍團後，通過重重考驗，不僅榮獲「國花」章，成為「安康童軍團」第一位國花童軍，更立志服務人群。大一時甚至參加羅浮童軍志工服務隊，遠赴孟加拉等落後地區照顧清貧孩童。

邱萍芳於大學時期曾活躍於「嚕啦啦」這個服務性的社團，也曾參加過幾次童軍活動，她回憶當年選擇踏上教職這條路，就是希望將這份關懷社會的熱情投注於教育中。民國88年，她擔任安康高中國中部的童軍教師，並成立童軍團，當時僅6名童軍團員。經過將近20年的經營，如今已成為近80人的複式童軍團。

童軍教育並非中學主流課程，在推行過程中，邱萍芳坦承難免遭遇相當阻力。「一般學校的社團活動時間基本上一周只有一堂課，才45分鐘，根本不夠用，我想利用午休時間將童軍團的同學拉出來集合，但導師通常不太願意放人，擔心孩子們學業成績因此落後。」

即便導師與家長往往持反對的態度，邱萍芳仍沒有放棄過，她勇敢接納每一個志願成為童軍的孩子，寧願犧牲自己的課餘與假日時間，也要為他們安排各項童軍的技能活動，參加考驗營、學習野外求生、急救、打繩結、認識動植物及星象天文等等，培養他們未來可以帶著走的能力。「孩子成就自我，就是我的成就。」邱萍芳感性地說道，她向來堅持學習不該只侷限在課本及考卷中，鼓勵童軍團的每位同學都能走出優渥舒適的環境，培養自身的能力與獨立性，給自己體驗生活與成長的機會。

(中國時報)