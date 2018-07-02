化學 濃濃在地風 麵包汽水製程入題

2018年07月02日 04:10 中國時報 簡立欣 、 林志成 、 陳育賢 、 吳敏菁 、 許家寧 、 林瑞益 、 葉德正 、 張伊珊 ／綜合報導 ／綜合報導

今年大學指考化學科，金瓜石銅礦入題，充滿在地文化特色；另考題也特別注重「製程技術」，像做麵包使用的膨鬆劑、汽水的製作過程都納入，相當有趣。高中教師認為，今年化學科中間偏易，是5年來偏簡單，5標可能都會較去年提高2到3分。

「出題老師佛心來的！」大學指考化學科考完，考生普遍認為題目不難，比模擬考簡單，出題多半觀念單一，雖然沒出時事題，但有公園湖水死魚、金瓜石銅礦等生活化題型，不過，也有考生認為不少題目計算結果並非整數、看起來「很醜」，沒自信的話恐怕會以為自己算錯了。

「第13題、18題、19題等，數字都很醜，考生計算起來相當辛苦。」補教老師林錦瑞說，有些題目的計算涉及到小數點第二位，相當花時間，建議以後指考讓考生可以帶計算機應考。

趙君傑指出，今年試題特色把高中化學實驗與生活探究相結合，鼓勵高中化學實驗課正常化，更可引導學生將實驗技能應用於生活議題的探究。

非選擇題第3題，把汽水製程用高中化學已經學到的亨利定律、弱酸解離等輔以計算，讓考生瞭解為何汽水是酸性，融合數種概念及簡單的計算，饒富趣味。

建國中學教師曹淇峰、和平高中教師張榮耀都很肯定今年考題導入在地化議題，包括金瓜石礦產、水圳森林公園死魚等問題。3位教師們表示，今年考題是5年以來偏簡單的一次，5標成績和去年相比可能都會提高2到3分。

林錦瑞說，今年化學科題目主要出自高二下及高三，學測考過的高一及高二上內容，均不再重複考。不過這次題目又出得不平均，高三聚合物單元沒有出任何一題，但卻又有一半題目都跟鍵結有關。林錦瑞說，今年化學科題目算簡單，平常夠用功的考生，這次均可以考得不錯。他預估今年頂標、前標分別為81分、72分，均較去年提高2分。

(中國時報)