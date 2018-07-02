生物 圖表實驗題 海量資訊很燒腦

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中國時報
、邱立雅、／綜合報導

今年指考生物科強調閱讀及邏輯推理素養導向，且圖表資訊量龐大，共有17張圖和2個表格；另部分考題的照片採用雷射印刷，更貼近實物細節。高中教師認為，生物科是3年來最難；補教老師表示，圖表、實驗題太多，讓考生「很燒腦」。

今年生物科考題處處可見閱讀理解、圖表分析的重要性，例如閱讀第二大題談嗜中性白血球的新型免疫機制，就很考驗考生的資訊解讀和推論能力。

新北丹鳳高中黃士祥、高雄岡山高中林宸甫、旗山農工林枻翰等考生認為，生物科圖表題幾乎占了大半，若是閱讀速度慢或整合推論、邏輯分析較弱，寫來吃力；考題中有考食品加工的應用等，也有藉由探討酵素最佳作用溫度的範圍，題目很長，需要細讀才能了解文意，今年考題有點難。

大考中心主任劉孟奇特別指出，此次生物卷有兩頁圖是採用雷射製版印刷，包括葉片構造、心血管切面圖、雌鼠生殖器官切片顯微攝影圖，可以表達傳統黑白製版印刷表達不出來的細節。

今年生物科試題以高三選修生物最多，基礎生物比例下降，應用生物學卻高達4題，也是值得注意的趨勢。

建國中學教師劉玉山表示，此次生物偏難，「過去兩年已經很難，今年又更難！」主要是題幹長、資訊多，閱讀題難度最高；實驗題仍獨立成一大題，學生必須實際操作並細心觀察，才能作答。

補教老師游夏說，生物科圖表題、實驗題及數據判讀題太多，對考生來說「很燒腦」，不是認真讀書就會答。他舉例，閱讀題有題陳述侏儸紀時期的物狀況，但卻有一個選項是「猿人採食植物的生活型態可能也促成開花植物的形成」，看似對的，但其實侏儸紀時代並沒有猿人，這選項「心機很重」。

(中國時報)

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