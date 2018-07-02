台中PM2.5 創8年同期新低

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，台中市今年1至6月的PM2.5平均值為每立方米20.9微克，相較去年同期每立方米22.3微克，改善1.4微克，更是台中近8年來同期最低紀錄。台中市政府環保局說，截至6月30日止，台中空氣品質已連續14天亮綠燈，顯示近期空品持續維持良好狀態。

空品連14天亮綠燈

環保局指出，林佳龍上任前，103年1至6月台中的紫爆天數為50天，林佳龍上任後積極改善空汙，今年1至6月台中累計紫爆天數共10天，不僅較去年同期的17天減少7天，更較103年同期減少40天，減幅高達8成，也是台中近8年來同期最低紀錄。

環保局表示，為改善台中空氣品質，市府去年針對中火等固定汙染源，制定加嚴排放標準，大減中火生煤500萬噸創下歷史紀錄。

今年更將不分大小燃油鍋爐全數納管，並將補助預算從105年的300萬元提升到今年的3000萬元，目標年底前讓全數燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，對空品將有很大助益。

積極推動綠色交通

針對移動汙染源，則鼓勵市民汰換老舊二行程機車及柴油車，並持續加碼補助汰換經費，同時積極建置電動公車，從目前全台最多的85輛進一步增加至150輛；餐飲業者油煙管制則加碼列管至2000家，並不定期稽查，降低逸散汙染。

環保局長白智榮強調，空汙的成因多元化，並受到地形、氣候、境內與境外汙染等各種其它因素的影響，改善空汙是一個長期的工作，需要各方合作來共同推動。

包括柴油車車主加入汰換行列、企業的道路認養、機車定檢站對汽機車的保養檢修等，都對改善空汙有所幫助。市府將持續推動各項改善策略，讓台中空品愈來愈好。

(中國時報)