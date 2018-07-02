長榮開航清邁 榮登飛泰之冠

2018年07月02日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

南進市場肉搏戰，長榮航空昨開航清邁，一口氣開出每周7班，加上既有每周28班的桃園─曼谷航班，每周飛泰增至35班，不只榮登「泰國王」，成為台泰間班次最多業者，整體東南亞航網更增至11個城市、每周128班。

長榮航空昨在桃園機場舉辦首航儀式，由民航局副局長方志文、觀光局副局長陳淑慧、泰國貿易經濟辦事處副代表黃麗卿、泰國觀光局台北辦事處副處長刀明、桃機總經理蕭登科及長榮航空總經理孫嘉明共同主持。

孫嘉明表示，透過持續拓展東南亞航網，更加強台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐，除每周82班的北美航線，銜接來台轉機前往泰北旅遊，桃園-清邁早去午回的時間帶，更提供充裕時間規劃行程。

孫嘉明說，長榮航空27年前開航，首條航線就是桃園─曼谷，如今飛曼谷已有每周28班規模，其中有一半更延遠到歐洲主要城市，是重要樞紐，剛好在27年後同一天開航清邁，其實相當巧合，也是很好的生日禮物。

孫嘉明說，長榮航很早就想開航清邁，但苦無時間帶，直到清邁機場釋出早去午回時間帶，立即準備開航，維持領先地位；至於曼谷，目前機型都已經用到最大的777-300ER客機，很有增班意願，期待有時間帶。

清邁過去曾有台灣虎航、威航經營，不過在威航退出後已兩年「出缺」，若要前往清邁得經由香港、曼谷轉機，相當不便，長榮開航清邁後，飛時縮短一半，對於專程前往，或轉機前往的外籍旅客，都很方便。

對下個新航點，長榮航發言人柯金城說，台灣人口有限，長榮著重是轉機市場，所以新航點會以轉機及航網效益考量，目前北美佈局已達一定規模，東南亞將是重點，馬來西亞檳城、緬甸仰光在評估之列。

為強化清邁攬客效應，長榮航除端出萬元有找的開航特惠，將暑期載客率推上8成，也結合各旅行業者，推豐富精彩行程，讓旅客直飛清邁輕鬆玩，以各種悠閒、慢活方式細細品味當地文化、藝術的建築。

(中國時報)