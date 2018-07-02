年少接觸藝術 將成一生養分

2018年07月02日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

以吳靜吉（後排左二）等人為首的台灣小劇場先鋒劇團蘭陵劇坊，40年來孕育了金士傑（後排左三）、劉若瑀（中排左二）、趙自強（後排右二）等傑出表演人才。（本報資料照片）

吳靜吉小檔案

從事青少年戲劇教育超過半世紀、一手催生蘭陵劇坊的教育心理學者吳靜吉，現高齡80歲，仍保有一顆年輕的心，經常參與劇場界的大小活動，傾聽年輕創作者的創意和心聲，活力滿點。

從戲劇表演 找到人生之路

面對對岸競爭來勢洶洶，青年人才不斷出走，吳靜吉表示樂觀其成，「藝術本來就不應該有限制，年輕人本來就應該要有多一點生活體驗，外出工作是好事，但千萬不要為了討好和生存，而和不必要的政治混淆，不要失去自己的主軸，要想得遠一點，否則踏出第一步時，初期或許可以跑得很快，但下一步變成難題的開始。」

吳靜吉強調，年少時若有機會接觸藝術，會是一輩子的養分，他自己就在戲劇表演中，獲得許多禮物，找到人生之路，並且把戲劇和心理學專業結合，成為獨特的訓練方式，幫助自己和他人更加了解自己。

期許像擺渡人 處世有智慧

問：請談談您的童年生活，誰對您的影響特別深？

答：我的家在宜蘭壯圍鄉東港村，那是宜蘭河、蘭陽溪和冬山河交會之處，在這樣的地方，有一個特別的職業，就是「擺渡人」，我都叫他們「渡船伯」，他們把人從一個渡口載往另一個渡口。

小時候，有時看到渡船伯的船是空的，就會搭他的船，想和他聊天，但不管我問什麼、說什麼，渡船伯總是笑笑的，很沉默。渡船伯每天都會載很多人，知道許多不為人知的祕密，我印象最深的是，村里有個女子遭到家暴，想搭船逃回娘家，在保守年代，他載著這名女子離開，勢必遭人非議，但他始終保持沉默，不道人長短，不說人是非，不作評斷，只是護送，這樣的態度，對我影響很大。假如渡船伯是心理師，那麼他一定是很有職業道德的人，他盡責地把人帶往下一段旅程，我認為這樣的處世態度非常有智慧，我也期望自己是像渡船伯一樣的人。

從小愛演戲 轉化害羞個性

問：您的戲劇啟蒙來自哪裡？

答：小時候看歌仔戲時，經常看得很入迷，我是個害羞的小孩，表演對我來說是一件很特別的事，演員好像都把原來的自己先擺在一旁，我總嚮往著能和演員一樣，暫時變成別人，轉化內心裡那個害羞的自己。

小學三年級，班上要演話劇《花木蘭》，我天生長相很「愛國」，被老師指派演花木蘭的爸爸，那時，我觀察周遭的爸爸們都是什麼模樣，發現了一個特點，就是爸爸們都會抽菸，我真的去找了香菸，在正式登台時抽，沒想到一抽就咳嗽，這一咳，台下的大人可笑翻了，還有人覺得我是在做效果，誇獎我演得很好。從那時開始，我就感受到表演的力量，一是可以暫時跳脫原有的身分，二是可以自我解嘲，帶給大家歡樂。

再大一點，我會跑去看勞軍表演，我很喜歡觀察表演者和人的狀態，都很有意思，我感覺自己像是天生注定要研究人類心理的人，也離不開表演藝術，大學讀政大教育系時，還參加土風舞社。

在美國明尼蘇達大學念書時期，我省吃儉用，存了票錢看現代舞先驅瑪莎．葛萊姆表演，演出的震撼我到現在還記得，當下我決定，一定要去紐約。後來順利在紐約市立大學皇后學院謀得教職，意外在格林威治村遇到我小學到高中的同學葉清，當時他剛加入在紐約頗具實驗性的「LaMaMa劇團」，他知道我喜歡演戲，也邀請我參與，我們後來也成立亞美劇社，在美國推出很多作品。

藝術不設限 青年須多體驗

問：台灣數十年來培育了許多人才，近年有不少人才流失到對岸，對此您是否感到憂心？

答：年輕時有不同的人生體驗是好事，我不會感到憂心，反而會想說，還可以怎麼樣協助年輕人站穩腳步。我認為不管到哪裡，都不該為了討好和生存，而和不必要的政治混淆，否則第一步可以走很快，下一步就會變得很難。

現階段有人才出走，代表我們也需要有國際人才進來，藝術不該有限制，就像莎士比亞的作品，早已超越國際，全世界的人都能演，我們應該要想的是，能不能也有像法國《小王子》、英國莎士比亞，這樣具有代表性、有份量的作品，在全球上演，這是需要大家一同努力的事。

(中國時報)