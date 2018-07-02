吳念真稱他 文化界的牽豬哥

吳靜吉對晚輩非常提拔，也擅長發掘每個人的潛質。圖為吳靜吉（左四）與紙風車文教基金會執行長李永豐（右二）、董事長柯一正（右三）、董事吳念真（左三）等人合影。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

吳靜吉擅長發掘每個人的潛質，尤其不吝給予年輕人機會，導演吳念真就認為，吳靜吉就像是民間特別的職業「牽豬哥」，而且是文化界的牽豬哥，到處為人配對、創造機會。

吳念真表示，當年吳靜吉在報紙上讀到他的小說作品，便邀請遠流出版創辦人王榮文一同拜訪，當時吳念真還在市立精神病院圖書館打工，見到兩位陌生人來訪，而且要幫自己出書，至今仍覺得受寵若驚。

吳念真表示：「這麼多年過去，吳博士還是像當年一樣，總是揹著一個大包包，到處尋找人才，照顧著大家，把自己奉獻給教育和藝術文化。」

紙風車文教基金會執行長李永豐把吳靜吉當成自己父親一樣，並說自己有勇氣成立紙風車劇團，都是因為他。

「吳博士再怎麼忙，還是會把時間留給我，給我意見和指導，我印象最深的是有一次，我做一個計畫案，博士是計畫主持人，我怎麼寫都寫不好，讓博士退件退了7次，才通過。」

吳靜吉對晚輩非常提拔，卻也很要求品質，李永豐表示，「記得有一次我做錯事情，博士那天很忙，要見很多人，他只能趁和客人會面結束的5分鐘空檔訓誡我，我就在博士門口站了4小時，等他和每一位客人結束會面時的5分鐘，聽從他的指示和教導。」

李永豐說，他父親過世後，吳靜吉對他更加關心，「他那時每天跟我說：弟弟，你要注意自己身體喔，不要抽太多菸、吃太多檳榔。如果我要說吳博士是我的誰，我會說他是我爸爸，我就是他兒子，謝謝他多年來照顧。」

(中國時報)

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