擁抱大自然 用藝術轉化寂寞

2018年07月02日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

現代人為何需要藝術？因為寂寞。吳靜吉表示，速食化的年代，凡事都有快速解決之道，讓現代人的情緒總來得又急又快，無法面對生存的寂寞，往往造成憾事。

「身為人，那種渴望被了解、被傾聽的孤獨感，其實都是很正常的事，如果可以透過藝術創作找出口，例如：去畫畫、學跳舞、學表演、做手工藝，甚至是做一桌好菜，藉此找到自己和外界的連結點，找到歸屬感，也能調節情緒。得到憂鬱症的喜劇演員金凱瑞，就透過畫畫調整心情，是很好的例子。每個人都可以有更多選擇，用更有創意的方式解決人生問題。」

吳靜吉表示，孤獨原本不是一件壞事，但卻成為現代人的文明病，「我覺得大家太少接觸大自然了，應該多多到戶外走走，或是透過藝術創作、欣賞表演轉化內心寂寞，用創意的方式解決人生難關。」

吳靜吉表示，隨著都市建設發達，綠地越來越少，人們逐漸遺忘親近土地的感覺，「我主張教育應該要讓孩子們回歸接觸大自然，創作也是，應該要從自然環境找素材，當你確實了解一地的自然生態面貌，你會從中發掘出非常人文的一面，如此一來，創作也好、教育也好，都能真正深入人心。今年威尼斯建築雙年展，就以『自由空間』為主題，強調建築和周遭環境、自然地景共處，這都說明了現代人的需求，並非物質性的，而是尋求與他人、環境間的真正連結。」

(中國時報)