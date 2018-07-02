陸俄能源投產 北極航線破冰

大陸興建西北石油管線，將既有直通中亞管線，由陸路連上中東與波斯灣產油區。圖為興建中的天然B氣管道C線哈薩克段。（摘自中國石油官網）

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中國時報
／綜合報導
陸俄合作的亞馬爾液化天然氣項目，預計2019年全面投產。（中新社）

大陸與各方共建冰上絲綢之路再下一城，日本商船三井公司所有並營運的破冰型液化天然氣（LNG）油輪，6月25日起開始從俄羅斯亞馬爾經由北極航線東北航道，預計7月中旬抵達上海。這是該公司油輪首次向東航行。陸俄在北極圈合作開發的亞馬爾液化天然氣工程已正式投產，有助彌補大陸的液化天然氣供應缺口，並替大陸開闢北極航道。

彌補液化天然氣供應

日本共同社報導，日本商船三井公司的破冰型液化天然氣油輪，過去沿東北航道向亞洲方面運送LNG的船隻共有3艘。此次由VLADIMIR RUSANOV號油輪，6月25日在位於北極圈內的俄羅斯亞馬爾半島薩別塔港完成LNG的裝載作業，7月中旬預計將抵達上海郊外。

央視曾報導，北極航線通往亞洲的東北航道，即使在夏季，若無破冰船開道，將很難在此航行，但破冰型油輪能夠實現自主航行。俄羅斯天然氣巨頭諾瓦泰克公司主導的亞馬爾半島LNG項目，向商船三井等訂購了共計15艘破冰型油輪，用於出口運輸。

陸俄在北極圈合作開發的亞馬爾液化天然氣工程去年底正式投產，俄羅斯總統普丁當地時間2017年12月8日出席投產儀式。這項開發案預計2019年完工，有助彌補大陸的液化天然氣供應缺口，並替大陸開闢北極航道。

開發案預計明年完工

亞馬爾是目前全球在北極地區規模最大的液化天然氣工程，被譽為「鑲嵌在北極圈上的一顆能源明珠」。據報導，亞馬爾液化天然氣3條生產線每年將向大陸穩定供應400萬噸液化天然氣，相當於60億立方公尺。

這條穿越北極圈的航道稱作「冰上絲綢之路」。亞馬爾計畫建設過程中，超過60％的模組和零件都是經白令海峽、通過北極東北航道運輸，平均耗時約16天，比通過蘇伊士運河節省近20天。此航道可讓大陸避開經過南海、印度洋航線，不必受到美印的掣肘，也是北極政策的重要環節。

(中國時報)

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