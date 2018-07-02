顏色革命 省思反政府運動

2018年07月02日 04:11 中國時報 宋秉忠 ／香港報導 ／香港報導

由香港中國經濟發展促進會和《旺報》主辦的「NGO與顏色革命─香港論壇」6月28日晚間在香港大學舉行。香港各界人士反應熱烈，事先報名人數即超過400人，把只能容納300人的王賡武講堂擠得水洩不通。

2014年台港先後發生「太陽花運動」及「雨傘革命」，對兩地政局造成極大衝擊；事過境遷，台港兩地居民開始反思NGO在這兩場反政府運動中所扮演的角色，以及外國政府是如何透過資助NGO去影響台港的政治發展。

主辦方之一的香港中國經濟發展促進會祕書長文國權在致詞時引述英國漢學家李約瑟（Joseph Needham) 在《四海之內：東方和西方的對話》中所提：「現今社會唯一缺少的就是善意。善意就是以同情和體諒的負責態度對待普羅大眾」；這番話今日聽起來更加有意思，我們就是要和平。

文國權希望，所有NGO都能夠從「善意」出發，如果用佛家的講法，就是要有慈悲心，能夠以同情和體諒的負責態度，善待普羅大眾，不要一方面做好事，同時又在製造社會動盪、激化社會矛盾！

旺旺中時媒體集團副總裁兼《中國時報》、《旺報》總編輯王綽中則提醒，IS（伊斯蘭國）喜歡砍人頭、殘忍的負面形象，主要是由媒體塑造的；伊拉克的海珊、埃及的穆巴拉克、利比亞的格達費被視為狂人，也是由媒體塑造的；中東、北非追求西方民主、發動顏色革命、推翻政府，現在這些國家的生活比以前好嗎？

走進台灣的家庭，看看各家看的新聞台、報紙，就可以知道這家人的政治傾向，王綽中因此感慨媒體嵌入台灣老百姓的生活太深了。

雖然大陸正極力爭取國際話語權，但即使在華人世界，話語權也不是在華人手裡，王綽中希望香港聽眾能多元接收來自媒體的各種訊息，如此才比較能看清楚事件的真相。

(中國時報)