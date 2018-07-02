油管直通中東 能源擺脫美印掣肘

友善列印
中國時報
呂佳蓉／綜合報導

大陸準備利用已建立的直通中亞石油管道，再經西亞，最後連到中東與波斯灣的西北油管長期計畫。直通中東的油管一旦布設，可將能源從亞洲西邊接上大陸西氣東輸，運輸面積將涵蓋大半大陸，近10億人民將受益；也可讓大陸逐漸減少依賴從麻六甲海峽進口石油，擺脫美印的糾纏。

麻六甲海峽是連接印度洋與太平洋的國際水道，為東亞各國經濟發展與能源動脈的咽喉，當前大陸有高達80％的石油進口必須經麻六甲海峽。

不過，麻六甲海峽附近海域海盜猖獗，加上海峽沿岸的新加坡與美國及印度達有軍事關係，一旦國際局勢有重大變故，麻六甲海峽或被迫關閉，美印兩國的軍隊彷彿掐住大陸咽喉，大陸將受到嚴重的能源危機。

為此，大陸近來苦思改變石油進口路線單一困境，將蘊藏於中東與西亞的石油藉陸路運回大陸內陸。據了解，大陸目前已經建立了管道直通中亞，鄰近的西亞，中東和波斯灣就是下一階段插旗目標。未來大陸計畫以陸路方式運油，直接接近產油地區，將原西部管道直通西亞，甚至波斯灣，內接大陸西氣東輸西部起始點，能夠將中亞與西亞等國的石油與天然氣能源直接運輸至大陸，近10億大陸人民將受益。

走陸路運石油，除了能節省時間，更能避掉從爭議繁雜的南海地區運輸。此前就有專家表示，儲備石油對大陸也至關重要，若國際石油市場價格突然瀑漲，充足的石油將延長大陸應變的時間，具戰略上的價值。

(中國時報)

顏色革命 省思反政府運動 西方NGO 難脫政府影響色彩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。