左翼川普勝出 美墨恐更對立

2018年07月02日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

歐布拉多主要政見

拉丁美洲第二大經濟體墨西哥1日舉行大選，將選出總統、國會議員、數百名市長和9位州長。據最新民調，左派「國家復興運動」候選人歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）以48.1％支持率遙遙領先，近一世紀由革命制度黨（PRI）和國家行動黨（PAN）兩大主流政黨輪流執政的局面，可望就此告終。原本因邊界築牆而緊繃的美墨關係，恐怕將更形對立。

選民盼趕走貪腐政客

這次選舉合格選民高達8千9百萬，候選人多達1萬8千人，規模堪稱該國史上最大，也是史上最暴力血腥的選戰，已有145名政治人物死於非命。面對貪腐、暴力犯罪層出不窮的困境，許多選民視這次大選為契機，希望藉此趕走那些把國家搞得烏煙瘴氣的政客。

現任總統培尼亞正是民怨沖天的關鍵。選民不滿死氣沉沉的經濟，油價滑落，國幣披索貶值，導致4成人民淪為貧困階級；而大範圍的貪腐，暴力犯罪，毒品猖獗等，更令選民對長期執政的PRI和PAN兩大黨失望透頂。

幾大政見都擄獲人心

滿頭銀絲、代表第三勢力的歐布拉多，因而聲勢鵲起。別稱Amlo的歐布拉多屢敗屢戰，但第三度挑戰大位，他的領先優勢在選前逐步擴大。歐布拉多把打擊貪腐列為選戰主軸，承諾消除社會不平等，摧毀濫權的地方政府，剝奪政治與商界權貴特權，以還錢於民，提高普羅大眾的薪資和養老金，刺激經濟發展、促進就業。他甚至宣稱，將把總統府變為市立公園，這些都正中選民下懷，認為他的主張勇於挑戰傳統政治勢力。

歐布拉多上周舉行選前最後造勢大會，10萬狂熱支持者擠爆墨西哥市阿茲特克體育場，在猶如搖滾演唱會的歡樂氛圍中，Amlo激情告訴鐵桿，「貪腐就是社會不公、經濟不平等和暴力的根源，我們要摒棄貪腐，割除這癌症，它毀了我們國家！」21歲志工黑素斯說，「知道終於有人要改變墨西哥，太讓人興奮了。」

外交政策大方向不變

但歐布拉多的主要對手，39歲的國家行動黨候選人安納亞認為，歐布拉多的競選語言具濃厚民粹主義色彩，旨在討好中下層選民，並非真正想從根本上刺激經濟與就業。安納亞在競選活動中，試圖把歐布拉多描繪成危險的獨行俠。不過就民調來看，選民顯然不吃他這套。熱愛瑜伽的安納亞另一個致命傷是缺乏地方執政經驗，以及競選團隊分裂。他與代表執政黨PRI出馬的梅亞德，支持度分別為26.1％和以20.8％。

墨西哥下加利福尼亞自治大學研究員貝拉斯克斯分析，歐布拉多若如預期獲勝，外交政策或許會出現民粹語言，但大方向應不至於改變。

(中國時報)