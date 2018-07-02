美墨將重回貿易保護主義

在6月27日墨西哥市1場造勢活動中，號稱「墨西哥版川普」的歐布拉多向大批支持民眾揮手。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

墨西哥1日舉行大選。外界預期，一旦「國家復興運動」（Morena）候選人歐布拉多確定當選總統，北美自由貿易協定（NAFTA）的2大成員國美國、墨西哥都將重回保護主義路線，如此雙方關係恐將進一步惡化，這對區域與全球也不是個好消息。

川普言論 墨人反感

美國總統川普多次口出反墨言論，還堅持墨國為他的美墨邊界圍牆計畫埋單，讓他在墨國極不受歡迎。今年1月，川普為宣示退出NAFTA的決心，在推特上痛批墨西哥是「世界上最危險的國家」，並嗆聲「如果沒有牆，就沒有交易！」早在他當選總統前，他也曾批評來自墨西哥的移民「大多是強姦犯和毒販」，引起輿論譁然。

近幾個月來，川普就貿易問題不斷向墨西哥施壓，不僅要求重新談判NAFTA，5月底還宣布停止豁免墨西哥的鋼鋁稅。結果，墨西哥馬上以牙還牙，宣布針對美國豬肉、蘋果、葡萄、乳酪等農產品及工業產品徵收懲罰性關稅，直至美方取消鋼鋁稅為止。

貿易報復 你來我往

號稱「墨西哥版川普」的歐布拉多也不是省油的燈。在大選期間，他曾多次強調「不會在農業和製造業等方面讓外國占便宜」。針對川普的築牆計畫，他則在造勢活動中表示：「無論是安全或社會問題，都無法靠築牆來解決」，且「墨西哥或墨西哥人民，都不會成為任何外國政府的皮納塔（pinata）紙偶。」

歐布拉多在上月的演說中，還強力抨擊川普把移民兒童與父母分開監禁的「骨肉分離」政策「傲慢、充滿種族主義且不人道」。此外，他即將出版1本名為《聽好了，川普》的書，闡明自己的立場。

墨列全球第4大風險

歐布拉多一旦當選，美國除了要與大陸、歐盟進行貿易戰、處理北韓核武問題，還要分神應付墨西哥這個難搞的對手。據美國智庫歐亞集團（Eurasia Group）發布的《2018年全球十大風險報告》，墨西哥名列第4，因為NAFTA談判結果與歐布拉多當選，都可能造成全球市場問題。

(中國時報)

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