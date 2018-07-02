歐布拉多 終結兩黨輪流執政

2018年07月02日 04:11 中國時報 鍾玉玨

墨西哥政治大洗牌。預料將選出有左翼候選人歐布拉多主導的第3勢力，終結墨國歷史上2黨輪流執政的慣例，但同時也恐惡化與美關係。

64歲歐布拉多若出線，將創下終結近一個世紀以來由中間偏右革命制度黨（PRI）和國家行動黨（PAN）輪流執政的局面。歐布拉多被厭惡主流2大黨的民眾視為終結貧窮與貪腐以及恢復國家尊嚴的救世主，他所領導的「國家復興運動黨」（Morena）與友黨組成的左翼聯盟也有望拿下國會過半數席次，成為墨西哥90年來首位左翼領袖。

但外界也擔心這位「墨國版川普」可能在貿易以及移民問題上加深與美國的分裂與緊張關係。反對者也擔憂他的民族主義、保護主義、社會主義路線可能讓國家背負大量債務，拖垮經濟。此外，他濃厚的反商色彩，讓擁護北美自貿協定（NAFTA）的企業界憂心忡忡。

墨國民眾對於現任總統培尼亞（Enrique Pena Nieto）抱怨連連，認為他根本無法解決經濟、貪腐、暴力、毒品等問題，連帶也對他領導的PRI多所不滿，因此許多人（尤其是首投族）希望能改朝換代。

歐布拉多曾在2012與2006問鼎總統失利，這次第三次捲土重來，以打擊幫派暴力、改善貧富不均、提高人民薪資與年金、增加社會福利支出為主要競選政見，深獲民眾青睞，力壓傳統2大黨脫穎而出。

不過，歐布拉多上任後可以有多大作為還是得取決於他對國會的控制。墨國國會自1997年以來就沒有一個政黨拿下過半數席次。今天的投票將改選500名任期3年的眾議員，以及128名任期6年的參議員。外界預期2014年才成立的Morena也許會跌破外界眼鏡，拿下過半數席次，給予歐布拉多完全執政的優勢。

本次大選候選人較少針對美墨關係發表意見，但候選人們幾乎一致反對美國總統川普對墨西哥造成的威脅。墨西哥是美國第三大貿易夥伴（僅次於中國大陸、加拿大），雙方近來因為美國徵收鋼鋁關稅以及打擊美墨邊境移民，導致關係惡化，危及美墨之間在移民、毒品等重大政策上的合作關係。不過，歐布拉多已軟化過去抨擊《北美自由貿易協定》的態度，強調自己不想要NAFTA解體，上任後將指派團隊，繼續與川普政府談判。

(中國時報)