最血腥選舉 48位候選人遇害

2018年07月02日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

2018墨西哥大選，是一場遭暴力蒙塵的選戰，竟有高達145名政治人物喪命，包括48名候選人，堪稱歷來最血腥的選舉。雖然墨國人對暴力橫陳司空見慣，但單一選戰竟造成上百人傷亡，仍讓人不寒而慄。專家悲觀認為，暴力不會隨墨西哥選舉落幕而終結，因為暴力的背後關乎金錢、毒品，不管誰勝出都不會改變。

墨國的風險分析與危機管理機構Etellekt選前發布報告指出，去年9月選戰開跑9個月以來，已發生145起針對候選人或政治人物（包括政黨工作人員）的謀殺案，其中48名死者為候選人，殺戮範圍遍及32州中的22個，其中格雷羅州就有23人遇害。6年前的大選中，墨國全境「只」有1名候選人被殺。

候選人普隆（Fernando Puron）的遭遇，尤其讓人毛骨悚然。現年43歲，在科阿韋拉州參選國會議員的普隆，6月8日在辯論會中，慷慨激昂誓言將殲滅毒梟，並引據擔任該州黑石市市長期間掃毒的政績。普隆離開辯論會場後，在街上與支持者自拍，一名男子突然自他背後現身，以槍抵住他的後腦，隨即扣扳機，遭近距離爆頭的普隆送醫後不治，成為第48位喪命的候選人，刺客步行離開現場，至今仍逍遙法外。

普隆隸屬執政的「革命制度黨」，據Etellekt，該黨在這次選戰折損12名政治人物，災情最慘。遇害48位候選人，28人初選就喪命，20人在大選階段遭殺害。

（毒品）犯罪集團意圖掌控政治，是破紀錄暴力事件的主因，它們不僅反映在驚人的死亡數據上，也反映出，攻擊政治人物已成慣例的殘酷現實。據Etellekt，去年9月以來已發生543起針對從政人物的攻擊事件，包括綁票和勒索，其中4分之3以反對派人士為對象。

墨國前聯邦選委會主委烏加爾德坦言，地方政治的規矩就是「你必須乖乖聽殺手或販毒集團老大的命令，因為他們才是你執政這塊地盤的老大。如果他們認為政治人物不會合作、沒得商量、也不知進退，就會宰了他。」

(中國時報)