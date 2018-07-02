天倫悲歌兄悶死重症妹再自殺

2018年07月02日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣竹東鎮發生一起人倫悲劇，39歲姜姓男子疑因長期負債又失業、失婚，加上照顧輕度智障合併多重障礙的38歲妹妹備感壓力，趁父母到南部旅遊，僅他與妹妹在家，先用溼毛巾悶死妹妹後，再用塑膠袋套頭纏繞膠帶輕生。親人接獲姜男尋死簡訊趕緊報案，但當警消破門而入時，兄妹倆均已無生命跡象，檢警將調查釐清死因。

寫預約簡訊 姊救不回

警方調查，姜男昨中午趁父母至南部出遊2天1夜不在家，寄送1封預約簡訊給住在台北的姊姊，指簡訊是預約90分鐘後才傳送，收到簡訊時，他已帶妹妹離開，不用叫救護車，已經來不及了，還吩咐在父母回來前處理。

姜男姊姊聞訊後，請住附近的嬸嬸協助報案，警消破門而入時，發現兄妹倆陳屍在頂樓，已死亡多時，屍體出現屍斑，現場並無打鬥痕跡，房間也收拾整齊。

3頁遺書 未提為何殺妹

警方發現姜男留下的3頁遺書，內文除了向父母表示對不起，讓父母很心痛，交代家人幫忙照顧他飼養的寵物，安排自己所有物的分配，也提到自己沒錢還債，但隻字未提殺害妹妹原因。

警方查出，姜男是以溼毛巾蓋住妹妹臉部悶死她後，再將毛巾捂住自己口鼻，以塑膠袋套住頭部，用膠帶纏住脖子致死，顯示死意甚堅，檢察官今將相驗釐清確切死因。

失婚失業 疑肇禍主因

警方調查，姜男長期打零工、工作不穩定，年初才與妻子離婚，情緒低落，鄰居則說，姜男前陣子工作不順返家居住，平日看到姜男也無異狀，常常帶著家中小狗出門散步，對姜男殺害妹妹自殺一事感到震驚，推測平時妹妹都由父母照顧，可能是姜男最近無業返家，代替父母照顧妹妹，不忍父母長期照顧妹妹的辛苦，才會將妹妹一起帶走，減輕父母負擔。

姜男父母聽聞惡耗趕回新竹，無法接受兒女死亡的事實，另姜男姊姊也急回新竹，看見弟妹2人冰冷遺體痛哭失聲。

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(中國時報)