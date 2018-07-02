解剖確認巨陞董座夫婦生前墜谷

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中國時報
／花蓮報導

巨陞企業董事長陳宏育、范錦美夫婦，日前陳屍中橫溪谷，檢方1日會同法醫解剖遺體，依據死者傷勢與墜崖現場狀況，確認2人均為「生前墜谷」，初步排除外力介入，但墜崖原因依舊成謎，檢警將進一步釐清疑點。

巨陞董座陳宏育夫婦失聯2天後，上月27日被發現墜落死於中橫公路159.1公里處下方125公尺處深谷，但2人座車車門緊鎖、駕駛車窗半開，行車紀錄器疑遭拔走、手機迄今未尋獲，以及墜谷後遺體交疊等諸多疑點，仍待檢警釐清。

承辦檢察官林敬展、法醫研究所法醫病理組長蕭開平，昨前往殯儀館進行解剖，法醫從傷口外觀、顏色及遺體呈現膚色等跡象，研判2人是生前墜落導致全面性傷痕，死亡時間相差不遠。

林敬展說，目前確定2人是生前墜谷，初步排除有外力介入，警方調閱監視器發現，上月25日下午3時拍到陳育宏夫婦出現在崇德超商，衣著也與被發現時相同，不排除就是當晚發生事故，但究竟是不慎跌落？還是其他原因？檢方未排除任何可能性。

2人子女向檢警說明時強調，父母並無債務問題、亦無輕生念頭；檢警會勘墜落邊坡護欄高度僅到成人大腿處，2人是否因欣賞風景或自拍時不慎墜落，還須調查。林敬展說，死者檢體將送往法醫研究所，鑑驗死者身上有無毒藥物、酒精反應，此外行車紀錄器是否出發時就沒裝，或事後遭拔走？亦已展開調查。

(中國時報)

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