大貨輪撞小船舨 船斷人落海1死1傷

「友泰壹號」貨輪1日從高雄一港口開往第21號碼頭泊靠時，與「金泰隆」漁船和舢舨發生碰撞，造成1死1傷。圖為肇事後停泊在21號碼頭的友泰壹號貨輪（中）。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導
海巡人員對被救起的林、郭2人，奮力施以CPR，且火速叫來救護車將人送醫搶救。（劉宥廷翻攝）
「金泰隆」漁船拖著故障的舢舨挨撞後，漁船林船長與舢舨上的郭男落海，漁船斷成兩截沉入海中，鄰近舢舨見狀趕緊救起2人，郭男到院前已無生命跡象，傍晚宣告不治。（劉宥廷翻攝）

高雄港出海口1日下午發生貨輪擦撞漁船、舢舨事故！「金泰隆」漁船拖著故障的舢舨返回岸邊時，與進港的「友泰壹號」貨輪擦撞，致漁船53歲林姓船長、舢舨上56歲郭男落海，2人被救起後，郭男送醫不治，林男仍在急診觀察；航港局將鑑定釐清肇事責任。

瑞邦海運所屬的友泰壹號從金門料羅港返航高雄，1日下午2點10分自高港一港口進港，行經堤口時疑未注意，碰撞拖行故障舢舨的金泰隆漁船，導致林姓船長及郭姓男子落海。附近舢舨發現後趕來救起林、郭2人，但郭被救上岸時已呈昏迷，海巡人員奮力施以CPR，並送醫搶救。

醫院表示，郭到院前已無生命跡象，在傍晚宣告不治，林男意識清楚並無明顯外傷，但有嗆水狀況，晚間仍在急診觀察中。

挨撞的金泰隆漁船斷成兩截、受損嚴重，直接沉入海中，高雄港務分公司出動拖船打撈，友泰壹號貨輪則停靠港區21號碼頭，靜候調查。高雄港務警察總隊已通知友泰壹號貨輪船長、救援的舢舨船長與死者家屬說明。

海巡表示，高雄港作業船隻數量大，呼籲船員進出港作業時，務必與其他鄰近船隻保持距離，注意航行、航道安全，避免發生擦撞造成憾事。航港局也會針對當時航道情況，進行海事鑑定，進一步釐清貨輪、漁船及舢舨責任。

(中國時報)

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