2018年07月02日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

公共藝術爭議多，新北市府將6座運動中心共約2600萬元公共藝術預算，「移花接木」放在淡水、板橋、中和等3座運動中心旁，遭質疑失去立法意義；體育處反駁，全案經過精心規畫，作品也經過審議通過，絕非為做而做。

存在感低 管理維護難

《文化藝術獎勵助條例》明定，公共建築應以造價1％設置公共藝術品，美化建物及環境，卻衍生許多怪現象，不少藝術品與建物環境不相容、更挨批妨礙風水，管理維護問題也層出不窮。

以新北市為例，2016年將淡水、板橋、中和、蘆洲、三重、土城等6處國民運動中心，共計2600萬公共藝術費用，設置5件公共藝術，卻僅放在淡水、板橋、中和等3處運動中心，引發批評。

「難道安坑輕軌的公共藝術也可以挪來淡水嗎？」新北市議員鄭宇恩質疑，每個公共建築都有公共藝術需求，不應任意分配；再者，淡水運動中心的公共藝術，根本沒有結合到淡水特色，存在感低，市府不應便宜行事。

作品遭腰斬 藝術家斥

記者實地走訪淡水運動中心旁的公共藝術作品《太平洋的風》，以柳樹建構出融合地景的公共藝術為名，作品介紹寫道「展現海波綠融合地景作品，並成為戶外遮蔭休憩與歡慶相聚的場所」，但作品後方並無樹蔭，且設在草地斜坡上，有民眾指作品與地景不符。

此外，淡水老街內的公共藝術《LOVE&PEACE藝術修辭》外觀髒汙、環境荒涼，遭諷是「設後不理」；板橋車站大廳內藝術家黃銘哲的作品《慾望在飛行》，更因懸掛位置太低影響通行，下半部慘遭腰斬，讓藝術家痛斥「粗暴」。

體育處駁 非為做而做

新北市文化局長林寬裕表示，公共藝術設置辦法有因地制宜彈性，只要通過設置地點、安全性、經費和維護管理計畫等審核，可以「異地設置」，並無不法。

新北市體育處長洪玉玲強調，為避免公共藝術淪為形式，整合6座國民運動中心資源，經7次審核會議，最後擇定在板橋、中和、淡水國民運動中心設置5件作品，也獲新北市公共藝術審議委員會支持。

(中國時報)