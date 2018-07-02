停車場百萬藝術 挨轟像工地

蘆洲鷺江停車場外的公共藝術，被部分民眾認為是鷹架，以為還在施工。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

公有停車場屬公共建築，依法須設置公共藝術，但都會地區停車場需求大於供給，還得挪出1％工程經費設置公共藝術，遭質疑其必要性。新北市交通局停車管理科代理科長吳政諺說，停車場可以蓋得陽春，但若能透過公共藝術整合展現周遭景色、歷史等元素，其實也是都市景觀再造方法之一。

2011年由蘆洲區公所設立的蘆洲鷺江停車場公共藝術《一鷺平安》，造價256萬元，有人覺得作品壁面金屬網編織成形的鷺鷥，與地面白色波浪狀大理石很有意境，但也有人覺得只是鷹架與網子的結合，還誤以為停車場蓋了多年仍在施工，評價兩極。

2016年完工啟用的新店高中地下停車場，是交通局利用學校運動場用地多目標使用所興建，因造價高達3億多元，市府也一口氣以在地文教區的意象，設置《傾聽》、《樂讀》、《駐足》3件公共藝術，總造價達276萬元，不過不少附近居民對3件公共藝術沒什麼特殊感覺。

吳政諺說，停車場以提供停車需求為主，雖然可以蓋個四四方方水泥牆壁包裹的停車場，但若能夠融合地方歷史文化，串連人行動線等功能設計，也是景觀再造方式之一，且藝術品都經過許多專家審核，藝術與否見仁見智，也尊重民眾想法。

另有官員透露，雖然規定一定要提撥1％建築經費做公共藝術，但綠籬造景其實就可當公共藝術，省錢也省空間；民眾陳小姐認為，市區內一般停車場，不如把1％經費用來維護整修停車場，甚至讓出空間增加車位，民眾才真正有感。

(中國時報)

公共藝術四不像 新聞透視－削足適履 浪費公帑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。