停車場百萬藝術 挨轟像工地

2018年07月02日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

公有停車場屬公共建築，依法須設置公共藝術，但都會地區停車場需求大於供給，還得挪出1％工程經費設置公共藝術，遭質疑其必要性。新北市交通局停車管理科代理科長吳政諺說，停車場可以蓋得陽春，但若能透過公共藝術整合展現周遭景色、歷史等元素，其實也是都市景觀再造方法之一。

2011年由蘆洲區公所設立的蘆洲鷺江停車場公共藝術《一鷺平安》，造價256萬元，有人覺得作品壁面金屬網編織成形的鷺鷥，與地面白色波浪狀大理石很有意境，但也有人覺得只是鷹架與網子的結合，還誤以為停車場蓋了多年仍在施工，評價兩極。

2016年完工啟用的新店高中地下停車場，是交通局利用學校運動場用地多目標使用所興建，因造價高達3億多元，市府也一口氣以在地文教區的意象，設置《傾聽》、《樂讀》、《駐足》3件公共藝術，總造價達276萬元，不過不少附近居民對3件公共藝術沒什麼特殊感覺。

吳政諺說，停車場以提供停車需求為主，雖然可以蓋個四四方方水泥牆壁包裹的停車場，但若能夠融合地方歷史文化，串連人行動線等功能設計，也是景觀再造方式之一，且藝術品都經過許多專家審核，藝術與否見仁見智，也尊重民眾想法。

另有官員透露，雖然規定一定要提撥1％建築經費做公共藝術，但綠籬造景其實就可當公共藝術，省錢也省空間；民眾陳小姐認為，市區內一般停車場，不如把1％經費用來維護整修停車場，甚至讓出空間增加車位，民眾才真正有感。

(中國時報)