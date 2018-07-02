新聞透視－削足適履 浪費公帑

2018年07月02日 04:11 中國時報 譚宇哲

公共藝術必須兼具「藝術性」與「公共性」，《文化藝術獎勵助條例》規定強制公共建築物設置公共藝術，卻造成移花接木等亂象，甚至敲掉建築物配合公共藝術，「削足適履」的作法讓美意變成浪費公帑。

建築物與藝術品各有不同設計專業，建築師、藝術家在設計過程中應共同參與規畫，才能讓兩者相輔相成，而不是建物完成後，再發包給藝術家創作。試問，藝術家要遷就建物？還是維持獨立創作特性？融合過程中就該先就理念溝通解決衝突。

例如，烏來區綜合活動中心前的公共藝術《祖靈之眼－守護泰雅》，就曾被代表會以停車需求為由欲拆除，最後因該公共藝術設置不滿5年才喊卡，即為設計未考量當地需求引發的爭議。

再以新北市府運動中心公共藝術品為例，同單位「整合」旗下建築物的公共藝術品，看似整齊畫一，但跨區整合難道不嫌太遠了點？又要如何符合當地特色？如果這邏輯說得通，均屬台鐵局主管的台北、高雄火車站，要不要也整合出一套公共藝術品？

反觀淡海輕軌結合幾米繪本打造公共藝術，藝術家在設計規畫過程中同步參與，將軌道運輸充分與繪本、雕塑等藝術融合，昇華成軌道文學藝術，進而帶動軌道經濟，正是公共性的最佳展現。

公共藝術並不是非得名家出手或有偉大藝術成就，但動輒花上百萬至千萬經費，政府立法美意應適時調整，促使公共建物與公共藝術融合相輝映，不如直接補助藝術文化教育推廣，反而更實際些。

(中國時報)