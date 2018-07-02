177種色彩 水源市場變藝術品

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市議會委託台中市政府建設局於議會前廣場設置《花現台中》、《共生共榮─林中鹿》公共藝術雕塑作品，引發外界抨擊只為年底花博熱潮，斥資巨額於7期蛋黃區「為公共藝術而公共藝術」，浪費納稅人血汗錢。

台中市建設局澄清說，該作品是依據《文化藝術獎助條例》規定，且經公開評選的冠軍作品，「林中鹿」象徵「共生共榮」，「花現台中」則取自台中花都意象，創作理念均與花博無關。

相較於台中市議會前廣場公共藝術飽受批評，台北市水源市場2010年重新整修後，邀請以色列知名藝術家亞科夫．亞剛操刀，運用177種色彩，打造出特殊建築外觀，象徵台北的多元文化的彩虹，受到許多民眾讚賞，至今仍是打卡熱點，似也顯示公共藝術良窳，見仁見智。

台北市水源市場超過一甲子歷史，因外觀老舊斑駁，北市府2010年重新整修，邀請以色列藝術家亞科夫．亞剛操刀，斥資6000萬元，將市場外觀改為藍色基底，搭配色彩繽紛的幾何構圖，創作出大型公共藝術作品「水源之心」，成為公館新地標。

水源之心運用177種色彩，打造出特殊建築外觀，作品以3種不同視角呈現。從大樓左側觀賞，可見大海波浪般的藍白相間條紋；從正面欣賞，可見到漸層的彩虹，映照在海洋波浪中；經過水源市場大樓回頭看，則是象徵台北的多元文化的彩虹，外觀翻新後，吸引不少民眾朝聖，直說水源市場建物本身就是美麗的公共藝術作品。

(中國時報)