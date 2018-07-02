177種色彩 水源市場變藝術品

公館水源之心。（北市文化局提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

台中市議會委託台中市政府建設局於議會前廣場設置《花現台中》、《共生共榮─林中鹿》公共藝術雕塑作品，引發外界抨擊只為年底花博熱潮，斥資巨額於7期蛋黃區「為公共藝術而公共藝術」，浪費納稅人血汗錢。

台中市建設局澄清說，該作品是依據《文化藝術獎助條例》規定，且經公開評選的冠軍作品，「林中鹿」象徵「共生共榮」，「花現台中」則取自台中花都意象，創作理念均與花博無關。

相較於台中市議會前廣場公共藝術飽受批評，台北市水源市場2010年重新整修後，邀請以色列知名藝術家亞科夫．亞剛操刀，運用177種色彩，打造出特殊建築外觀，象徵台北的多元文化的彩虹，受到許多民眾讚賞，至今仍是打卡熱點，似也顯示公共藝術良窳，見仁見智。

台北市水源市場超過一甲子歷史，因外觀老舊斑駁，北市府2010年重新整修，邀請以色列藝術家亞科夫．亞剛操刀，斥資6000萬元，將市場外觀改為藍色基底，搭配色彩繽紛的幾何構圖，創作出大型公共藝術作品「水源之心」，成為公館新地標。

水源之心運用177種色彩，打造出特殊建築外觀，作品以3種不同視角呈現。從大樓左側觀賞，可見大海波浪般的藍白相間條紋；從正面欣賞，可見到漸層的彩虹，映照在海洋波浪中；經過水源市場大樓回頭看，則是象徵台北的多元文化的彩虹，外觀翻新後，吸引不少民眾朝聖，直說水源市場建物本身就是美麗的公共藝術作品。

(中國時報)

新聞透視－削足適履 浪費公帑 淡海輕軌 看幾米說故事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。