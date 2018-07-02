淡海輕軌 看幾米說故事

圖為幾米公共藝術模型。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

誰說公共藝術只能當附屬品？新北市淡海輕軌綠山線找來國際級台灣藝術家幾米，為輕軌創作全新繪本故事，斥資5000萬元打造大型公共藝術，從工程階段幾米即參與設計規畫。新北捷運公司總經理吳國濟說，盼藉這次合作，翻轉公共藝術的附屬形象，由藝術領導工程，成為全台典範。

過去公共藝術多是工程完工後，工程單位將一面牆或一塊空地找來藝術家設計規畫，缺乏整體性，常導致藝術品與公共工程格格不入。

吳國濟說，淡海輕軌是新北市第1條自己興建的捷運，加上穿梭充滿文化氣息的淡水地區，籌備小組認為公共藝術不能等閒視之，所以在工程開始不久，就組成推動小組著手規畫，工程與藝術幾乎是同步進行。

吳國濟說，不少公共工程都找國外藝術家設計公共藝術，缺地方特色，籌備小組經多次討論，從國際化、台灣藝術家、大型公共藝術經驗等條件篩選後，「幾米」兩個字自然而然浮出檯面。

吳國濟說，幾米在參與規畫創作過程，為輕軌創作的繪本故事融入11座車站，作品融入淡水意象，讓旅客看見繪本中可愛小女孩穿梭車站間，一起展開旅程。

作品融入觀音山、梯田、暮色等美麗的淡水自然景色，希望豐富色彩能讓老的淡水與新的市鎮都能活躍起來。

吳國濟說，為讓作品完美，幾米本人多次拜訪工地，力求完美的他，圖稿也多次修改才順利完成，配合綠山線年底完工，大部分公共藝術作品都已完成，待完工後同步裝設，年底就能亮相。

(中國時報)

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