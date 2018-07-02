廣慈設中巴調度站 居民反彈

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

廣慈博愛園區預計8月初舉行A、B、C基地開工典禮，居民強烈反對B基地社福大樓地下室設置中型巴士調度站，不滿北市府規畫停放15輛公車，恐造成交通、空汙和噪音等嚴重衝擊，要求市府撤回方案，否則不排除當面向市長柯文哲抗議。北市公運處對此表示，正在研議替代方案。

廣慈開發案共有A至E等5塊基地，D、E基地年初已開工，連同C基地共規畫1520戶公宅，A基地為信義區行政中心，B基地將建置社福大樓。居民發現，公運處規畫在社福大樓地下室設置中巴轉運站，擬讓15輛公車進駐停放，引發強烈反彈。

在地大仁里長蔡桂清不滿說，停放1輛公車等同占掉3個小客車停車位，廣慈開發後許多路邊停車格將取消，加上未來1520戶、5000多人進駐，還有許多行政人員，交通衝擊已很大，現在又要塞15輛公車，周邊巷道那麼狹小，調度站出入口又位在大道路上，現在已經常發生車禍，未來不堪設想。

周邊建築老舊 車位嚴重不足

他強調，廣慈周邊都是老舊建築，停車位嚴重不足，以後洽公的人變多，一定往巷弄擠，盼公運處找尋其他地點做調度站，將地下室開放民眾停車使用，若市府堅持己見，居民不排除在8月9日開工典禮當天向柯文哲抗議。

議員王鴻薇表示，郝市府時期曾規畫地下遊覽車停車場，後來因居民反彈而取消，現在改做中巴調度站，同樣會產生衝擊，不懂為何非得選在這裡？她直言，廣慈過去因開發量體太大引起反彈，好不容易在公宅戶數上取得共識，市府沒必要在最後關頭再與居民對立。

若堅持要建 不排除向柯抗議

公運處副處長尚錦堂回應，公車調度站長期缺乏固定的位置，希望利用公有設施空間，協助公車調度經營，但地方反彈很大，內部正在做檢討，將評估替代方案。

北市都發局住宅工程科長魏國忠則說，地下室只能做停車場使用，若公運處決定不做調度站，會詢問其他參建單位有無需求。

(中國時報)