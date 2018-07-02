自備盥洗用品 入住桃園有禮

龍潭渴望會館是全台少數獲得環保標章的旅館。（業者提供）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

低碳旅遊正夯，越來越多民眾出門旅遊，選擇自行攜帶住房盥洗備品，桃園市政府為了鼓勵民眾響應，依據《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，從7月1日起至12月31日止，旅客只要自備住房盥洗備品，入住41家指定旅館及民宿，有機會獲得市府加值提供的超商百元禮券。

訂房告知 送百元禮券

桃園市的旅館、民宿多年來配合環保政策不遺餘力，全國12家取得環保標章的旅館，桃園就占了3家，包含渴望會館、麗景花園汽車旅館、甲桂林商務旅館。

觀光旅遊局觀光管理科表示，環保旅館審查標準較嚴格，分為金銀銅級，依環保政策、節能、節水、減少廢棄物、綠色採購、危害物品管理等面向，達到標準才能獲得認證。環保旅館則是不清掃房間、不主動提供給住客拋棄式盥洗備品，如牙膏牙刷、小包裝沐浴乳劑、毛巾等，並希望遊客自備，減少廢棄物產生，而且旅宿業還會給遊客部分折扣優惠。

觀光管理科表示，全桃園共有41家旅館及民宿業者響應政策，民眾可上觀光旅遊局網站查詢，於電話訂房時主動告知業者，入住時就可和櫃檯人員領取超商禮券，共有1萬8350張禮券，每張面額100元。

3家旅館 獲環保標章

桃園市有很多創意旅店崛起，深受大家喜愛，但旅館住宿所產生的一次性盥洗用具廢棄物量相當驚人，每個旅客平均每天在飯店製造垃圾量，是平常在家的2到3倍，而每清洗1套床單毛巾，就要100公升的水。

桃園市政府鼓勵大家自行攜帶盥洗用具，並可享有住宿或消費優惠。

(中國時報)

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