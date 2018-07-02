小英挺林佳龍 盧秀燕拚凍蒜

蔡英文總統（右三）視察台中國際NGO中心，與搜救犬開心互動。（陳淑芬攝）

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中國時報
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國民黨台中市長參選人盧秀燕（右）鼓勵黨提名參選人「勝選才能改變台中」！（陳世宗攝）

蔡英文總統1日到台中為台中市長林佳龍輔選，蔡英文替林佳龍抱屈說，台中空氣越來越好，情況在改善中，卻被抹黑成越來越糟；綠川整治很成功，還是被抹黑是自來水，很多縣市長都來考察綠川，證明林佳龍是會做事的市長。國民黨市長候選人盧秀燕則鼓勵黨籍市議員參選人，勝選才能改變台中。

蔡英文總統昨天到霧峰區光復新村、東區福德祠及烏日區成功嶺等參訪，首站到光復新村了解建置「國際非政府組織中心」進度時，不巧遇上傾盆大雨，原先預定要看創業據點、台中搜救犬隊及舊車站前留影都中止；她想見在花蓮震災中有功的搜救犬「鐵雄」和「腿腿」，如願與其相見。

蔡與搜救犬相見歡

蔡英文一行人到東區福德祠「還願」致詞時，特別提到民進黨執政中央、地方都有很多對他們不公平的謠言；中市空品在林佳龍上任後不斷改善，卻被抹黑為空氣愈來愈糟。她細數台中市社會住宅、綠川整治、托育托老一條龍等施政成果，不但讓市民有光榮感，也都成為其他縣市的楷模。

蔡英文總統於晚間抵達成功嶺參加中華民國童軍第11次全國大露營開幕儀式，入場時受到來自全球17國及地區共1萬2000多名童軍的熱情歡迎，全國大露營將展開為期7天6夜的活動。

盧為藍參選人加油

國民黨市長參選人盧秀燕1日偕同立委員顏寬恒、市議員顏莉敏等人，參加市議員參選人林汝洲主辦的服務處成立大會。盧秀燕表示，民進黨中央地方全面執政未替人民帶來幸福；國民黨各提名參選人一定要加油，勝選才能改變台中！

(中國時報)

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