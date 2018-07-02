活水灌溉 阿里山鐵路再出發

2018年07月02日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

阿里山鐵道展新頁！「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」1日揭牌，今後將專責掌管阿里山林鐵維運及文化資產保存活化，林務局長林華慶布達首任處長黃妙修就任，林華慶表示，106歲的阿里山鐵路是重要文化財，由專責單位管理最適當。

專責機構管理營運

阿里山森林鐵路命運多舛，早期載運阿里山林木下山，後來轉型輸運旅客，由林務局嘉義林管處鐵路課負責維修營運，因虧損連連，而以BOT模式委外，由宏都建設負責維運，鐵路遭逢嚴重災損，宏都與林務局發生維修權責糾紛而訴訟，阿里山鐵路再交回林管處，2013年台鐵局組編森鐵處接管阿里山鐵路，1日森鐵處將阿里山鐵路移交給阿里山林鐵處。

林華慶表示，成立阿里山林鐵處有2大重要意義，即106歲的阿里山鐵路終於有專責機構管理營運，再者，是以「林業文化資產」定位，推動林鐵動態保存及嘉義製材場區活化再利用，為阿里山鐵路寫下新頁。

黃妙修表示，將以「安全第一」理念維護阿里山鐵路，軌道、車廂、沿線路況用科學技術監測，百之百安全才行駛，此外，活用阿里山鐵路獨特性的文化，與民間NGO一起推動阿里山鐵路申請世界文化遺產，並欣喜原森鐵處的200餘名員工能到林鐵處繼續守護阿里山鐵路。

文化資產保存活化

林鐵處暫用阿里山車庫園區執行公務，林華慶說，調查局嘉義市調查站現址辦公廳舍是林務局用地，調查站將搬遷至新大樓，該局積極爭取市調查站辦公廳舍移撥給林鐵處使用。

黃妙修原任嘉義林管處長，昨天林鐵處揭牌成立前，嘉義林管處先進行卸、新任處長交接儀式，黃妙修卸任，林管處長由張岱接任，張岱曾任職嘉義林管處副處長，5年前調升南投林管處長、林務局組長，此次接掌嘉義林管處，可說是回娘家。

(中國時報)