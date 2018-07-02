C-bike多卡通 悠遊卡又卡住

高市公共腳踏車C-bike最近完成系統軟體修改，宣布開放多卡通租借，但發卡量最高的悠遊卡公司迄今仍未同意支付，雙方持續協商中。（王錦河攝）

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中國時報
／綜合報導

高捷與悠遊卡爭端再起？高市公共腳踏車C-bike修改系統，宣布開放多卡通租借，i-cash、Happy Cash同意各負擔250萬設備修改費，近期可陸續上線；但發卡量最高的悠遊卡公司仍未同意支付，高捷公司呼籲悠遊卡應依協議完成程序，讓悠遊卡暑假可於C-bike開通。

北高談不攏 又成新話題

悠遊卡公司董事長林向愷則說，C-Bike使用量不多，高雄人不像台北人有使用公共自行車習慣，街上很少看到有人騎單車，公司要達到損益平衡非常難，但以服務持卡人為出發點，悠遊卡仍會開通，目前跟高捷公司還在議價，盼能比250萬再低一些，目前已快接近雙方共識價格，持續努力中。

不過，針對支付金額是否還有議價空間，高捷鄭重否認，強調未稅金額與其他發卡量遠低於悠遊卡的票證公司一樣都是250萬元；雙方看法顯然分歧。

高市府C-bike是全國第1個都會公共腳踏車租賃系統，目前每日使用量超過1萬5000人次，除方便市民使用，也是遊客深度造訪高雄的交通工具之一；高捷與各家票證公司達成協議，近期修改C-Bike系統，讓高雄市的大眾運輸系統除了捷運、公車之外，連公共腳踏車也能達到多卡通。

高捷說，有意加入的票證系統各負擔設備修改費250萬，目前i-cash、Happy Cash均已同意，近期內可陸續上線；但悠遊卡公司尚未同意。

i-cash、Happy Cash 將上線

據了解，悠遊卡在高捷全線機器的加值系統，已建置並測試完成，暑假即可提供服務，一旦加值開通，代表高捷與悠遊卡2年來的加值系統大戰將畫下句點，但如今又傳因C-bike設備修改費，雙方喬不定。

(中國時報)

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