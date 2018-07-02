士可殺不可辱 侯自清文大案

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

文化大學宿舍案遭到對手撲天蓋地的抹黑，國民黨新北市長參選人侯友宜2日表示：「我可以戰死，可以讓壞人打死，我也不要讓人汙辱死！」他更強調，站出來就是要導正台灣選舉風氣，讓台灣的選舉講未來。但對手蘇貞昌認為，侯並未坦白正面回答所有的質疑。

侯友宜昨在彰化同鄉會大會中說，抹黑他是貪汙犯，讓他比死還難過，「咱人都要有人格，尤其咱下港人都是一口氣而已，咱用這口氣在這裡拚天下，咱承受不起這種侮辱！」尤其他是一位警校生，人生最重視的就是國家、正義、榮譽，「榮譽是我的生命！」

侯友宜表示，這次出來選舉沒有考慮政治色彩，只想用有限的生命為新北市打拚服務，「對的，向前行；不對的，該除就要除」，台灣不應再對立、衝突，也不應該因為選舉製造仇恨。

至於北市府對文大宿舍做出認定後該如何處理？侯友宜表示「該怎麼做就怎麼做，該解約就解約」，但希望北市府盡速認定。

台北市長柯文哲昨說，土地使用認定交由專業決定，細節要問都發局長林洲民，即便認定違法，後續還要思考400多名學生居住問題如何處理，這是最麻煩的問題。

侯也向對手喊話，「回到選舉主軸」，多談政見願景，才是對市民負責。他也向鄉親承諾，未來新北市政「一棒接一棒」，會在既有基礎上，展現不一樣的風格，「我絕對有辦法把新北帶向不一樣的城市」。

蘇貞昌則表示，他看記者會的報導，反而各界的質疑更多，只看到侯副市長在生氣，希望侯能接受檢驗，坦白正面的回答所有的質疑。

(中國時報)