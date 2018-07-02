士可殺不可辱 侯自清文大案

文化大學宿舍案遭到對手撲天蓋地的抹黑，國民黨新北市長參選人侯友宜（右二）2日表示：「我可以戰死，可以讓壞人打死，我也不要讓人汙辱死！」他更強調，站出來就是要導正台灣選舉風氣，讓台灣的選舉講未來。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

文化大學宿舍案遭到對手撲天蓋地的抹黑，國民黨新北市長參選人侯友宜2日表示：「我可以戰死，可以讓壞人打死，我也不要讓人汙辱死！」他更強調，站出來就是要導正台灣選舉風氣，讓台灣的選舉講未來。但對手蘇貞昌認為，侯並未坦白正面回答所有的質疑。

侯友宜昨在彰化同鄉會大會中說，抹黑他是貪汙犯，讓他比死還難過，「咱人都要有人格，尤其咱下港人都是一口氣而已，咱用這口氣在這裡拚天下，咱承受不起這種侮辱！」尤其他是一位警校生，人生最重視的就是國家、正義、榮譽，「榮譽是我的生命！」

侯友宜表示，這次出來選舉沒有考慮政治色彩，只想用有限的生命為新北市打拚服務，「對的，向前行；不對的，該除就要除」，台灣不應再對立、衝突，也不應該因為選舉製造仇恨。

至於北市府對文大宿舍做出認定後該如何處理？侯友宜表示「該怎麼做就怎麼做，該解約就解約」，但希望北市府盡速認定。

台北市長柯文哲昨說，土地使用認定交由專業決定，細節要問都發局長林洲民，即便認定違法，後續還要思考400多名學生居住問題如何處理，這是最麻煩的問題。

侯也向對手喊話，「回到選舉主軸」，多談政見願景，才是對市民負責。他也向鄉親承諾，未來新北市政「一棒接一棒」，會在既有基礎上，展現不一樣的風格，「我絕對有辦法把新北帶向不一樣的城市」。

蘇貞昌則表示，他看記者會的報導，反而各界的質疑更多，只看到侯副市長在生氣，希望侯能接受檢驗，坦白正面的回答所有的質疑。

(中國時報)

C-bike多卡通 悠遊卡又卡住 竹市獲促參案件招商卓越獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。