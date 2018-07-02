兩岸宮廟敘緣 陸方只來17人

2018年07月02日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

海峽論壇在台分支活動之一的「兩岸宮廟敘緣聯誼活動」今年移師台南舉行，受政治因素影響，申請來台的大陸人士幾乎全被打回票，活動還因此延後1周舉行，且以往大陸宮廟代表動輒上百人，今年僅剩17人，台灣道教宮廟界人士呼籲不應以政治干涉宗教、民間文化交流，強調未來仍會續辦。

邁入第10屆的海峽論壇6月初在大陸廈門開幕，行之有年的「兩岸宮廟敘緣聯誼活動」今年選在台南市，由中華道教聯合總會主辦，麻豆海埔池王府、新營太子宮擔任協辦宮廟。

為期2天活動吸引200多家宮廟代表參加，場面熱鬧，然而，受到民進黨執政後兩岸關係急凍影響，這次參與的大陸代表僅17人，是往年10分之1不到，根本沒有「交流」之感。

麻豆海埔池王府主委張志雄表示，道教民俗信仰源自大陸，這是飲水思源與文化溯源的表現，不能因外交情勢不好，就找理由打壓民間交流。

中華道教聯合總會總會長徐文僅指出，大陸原先有近百家廟宇、逾200人申請來台，政府卻以海峽論壇活動涉及政治操作，甚至帶有濃厚統戰色彩為由駁回申請，政治牽扯到宗教與文化交流，令人傻眼。徐文僅說，「神明是慈悲的，跟政治無關。」昨日祭天大典場面熱烈，國民黨祕書長曾永權、立委陳亭妃等人都到場致意。

(中國時報)