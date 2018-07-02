兩岸宮廟敘緣 陸方只來17人

海峽論壇在台分支活動之一的「兩岸宮廟敘緣聯誼活動」今年移師台南舉行，受政治因素影響，申請來台的大陸人士幾乎全被打回票，活動還因此延後1周舉行，且以往大陸宮廟代表動輒上百人，今年僅剩17人，台灣道教宮廟界人士呼籲不應以政治干涉宗教、民間文化交流，強調未來仍會續辦。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

海峽論壇在台分支活動之一的「兩岸宮廟敘緣聯誼活動」今年移師台南舉行，受政治因素影響，申請來台的大陸人士幾乎全被打回票，活動還因此延後1周舉行，且以往大陸宮廟代表動輒上百人，今年僅剩17人，台灣道教宮廟界人士呼籲不應以政治干涉宗教、民間文化交流，強調未來仍會續辦。

邁入第10屆的海峽論壇6月初在大陸廈門開幕，行之有年的「兩岸宮廟敘緣聯誼活動」今年選在台南市，由中華道教聯合總會主辦，麻豆海埔池王府、新營太子宮擔任協辦宮廟。

為期2天活動吸引200多家宮廟代表參加，場面熱鬧，然而，受到民進黨執政後兩岸關係急凍影響，這次參與的大陸代表僅17人，是往年10分之1不到，根本沒有「交流」之感。

麻豆海埔池王府主委張志雄表示，道教民俗信仰源自大陸，這是飲水思源與文化溯源的表現，不能因外交情勢不好，就找理由打壓民間交流。

中華道教聯合總會總會長徐文僅指出，大陸原先有近百家廟宇、逾200人申請來台，政府卻以海峽論壇活動涉及政治操作，甚至帶有濃厚統戰色彩為由駁回申請，政治牽扯到宗教與文化交流，令人傻眼。徐文僅說，「神明是慈悲的，跟政治無關。」昨日祭天大典場面熱烈，國民黨祕書長曾永權、立委陳亭妃等人都到場致意。

(中國時報)

太子極限環台賽 扛神偶開跑 專家籲速建光電板回收機制

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。