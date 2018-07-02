專家籲速建光電板回收機制

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東縣希望打造成為綠能大縣，其中太陽光電是重要一環。不過太陽光電模組在使用20年後將面臨存廢問題，淘汰後如何回收及處理成重要課題。縣府為此召開太陽光電廢板回收問題研討會，希望未雨綢繆，專家建議中央正視太陽能板問題，建立回收機制。

屏東縣目前希望往太陽能光電設置量200MW目標邁進，不過若以1MW模組約有3330片光電板，重量約為18.5公斤計算，200MW目標量將有約11萬公噸的太陽能光電板，若不能再運作成為廢棄物後將非常驚人。

縣府因此舉辦研討會，邀請工研院綠能所博士鄭隆藤介紹國外光電模組回收處理技術。專家建議，目前因廢棄太陽能光電模組處理量不大，可由縣市、鄉鎮清潔隊，或由業者建立自主回收聯盟共同處理，環保署也要建立光電廢板回收徵收處理費用機制。

目前因廢棄量少可設置暫存空間，待累積量達到具經濟規模後再設立專業回收處理廠。專家也建議，可採因地制宜方式授權地方政府，訂定光電廢棄物回收制度及地方法規，可提高地方政府執行效率。

目前環保署正規畫修正廢棄物清理法，並與經濟部輔導成立太陽光電聯盟或委員會，規畫回收處理機制。縣府表示，目前已針對縣內設置太陽能光電設施廠商，要求申請時要明確載明未來太陽能板淘汰的回收機制。

(中國時報)

兩岸宮廟敘緣 陸方只來17人 宜蘭傳藝中心玩透透 超值年卡上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。