專家籲速建光電板回收機制

2018年07月02日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣希望打造成為綠能大縣，其中太陽光電是重要一環。不過太陽光電模組在使用20年後將面臨存廢問題，淘汰後如何回收及處理成重要課題。縣府為此召開太陽光電廢板回收問題研討會，希望未雨綢繆，專家建議中央正視太陽能板問題，建立回收機制。

屏東縣目前希望往太陽能光電設置量200MW目標邁進，不過若以1MW模組約有3330片光電板，重量約為18.5公斤計算，200MW目標量將有約11萬公噸的太陽能光電板，若不能再運作成為廢棄物後將非常驚人。

縣府因此舉辦研討會，邀請工研院綠能所博士鄭隆藤介紹國外光電模組回收處理技術。專家建議，目前因廢棄太陽能光電模組處理量不大，可由縣市、鄉鎮清潔隊，或由業者建立自主回收聯盟共同處理，環保署也要建立光電廢板回收徵收處理費用機制。

目前因廢棄量少可設置暫存空間，待累積量達到具經濟規模後再設立專業回收處理廠。專家也建議，可採因地制宜方式授權地方政府，訂定光電廢棄物回收制度及地方法規，可提高地方政府執行效率。

目前環保署正規畫修正廢棄物清理法，並與經濟部輔導成立太陽光電聯盟或委員會，規畫回收處理機制。縣府表示，目前已針對縣內設置太陽能光電設施廠商，要求申請時要明確載明未來太陽能板淘汰的回收機制。

(中國時報)