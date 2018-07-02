公益演唱會 向志工致敬

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

蔡衍明愛心基金會結合苗栗縣政府等單位主辦的2018年「向全國志工致敬」公益演唱會，1日在中正堂登場，邀請金曲歌王殷正洋等8位藝人，接力演唱22首膾炙人口經典老歌，慰勞各領域的熱心志工夥伴，更傳遞「今天我顧人、明天人顧我」的社服理念，號召更多人加入志工傳送愛與關懷。

這場活動獲苗栗縣政府各局處、水利會、苗栗市公所、市農會和熱心社團鼎力支持，縣長徐耀昌率同局處長出席，還有擎天自強協會理事長嚴美蘭、美麗人生基金會董事長李慶珠、各級民代及志工、義交近800人到場聆聽，座無虛席。

基金會執行長胡雪珠表示，2013年起每年舉辦10至12場公益演唱會，今年的主題是向全國志工致敬，邀知名藝人獻唱來感謝長年熱心助人的志工。她並引用統計數字指出，全國105萬志工當中女性占65.9％，希望更多男性也加入志工行列。

徐耀昌也向全縣9000多位志工表達敬意，他說，縣府剛表揚數百名環保志工無私無我的奉獻，正好與公益演唱會相互輝映。

蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視巡迴全台舉辦公益演唱會，至今75場次逾8萬人參加，其中3000多名官網鐵粉如影隨形，全台奔波索票，肯定旺旺中時媒體集團用音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑。基金會預告下場演唱會預定7日在高師大舉行。

(中國時報)