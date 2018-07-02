關山火車站百歲慶生 濃濃古早味

關山舊火車站100周年慶祝1日熱鬧展開，親子DIY古早味竹盒便當最受歡迎。 （莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

東部鐵路幹線僅存「日式歐風」建築的台東縣關山舊火車站，搭配寶島仲夏號郵輪式蒸氣火車停靠，1日熱鬧慶祝100歲生日，吸引近2000人參加，除了展示老舊火車物以外，重頭戲DIY古早味竹盒便當，更是令人回味。

關山鎮公所搭配台鐵郵輪式蒸氣列車駛經關山，1日為關山舊火車站舉行盛大的百歲生日會，社區舞蹈班、人氣女歌手繆以欣、蝦米樂團及熱力演出，另外還有勾起老一輩回憶的手搖電石燈、車站指示牌等火車老文物展示，而在地青農們也以市集形式，展現小鎮文創氣息。

為凸顯關山米及知名的關山飯包，活動中並推出關山好米做便當、親子同樂包便當等免費DIY，讓民眾使用在地好米，自由搭配出獨一無二的專屬飯包，1000份竹盒裝的古早味便當沒多久就被全部打包，許多遊客更是現場大口吃了起來。

台鐵花蓮運務段段長吳金添訴說，關山舊火車站建於1919年，當時為了運蔗糖舖設的貨車鐵路，1922年為了開發東部資源，日本官方才將台東到關山段鐵路收購，興建花東鐵路，早期名為「里瀧驛」，1937年才改為關山站。

1980年因花東鐵路拓寬廢除的關山舊火車站格局屬日本農村風格，外型則為西洋磚造，屋頂採兩段式傾斜的曼薩爾式設計，在台灣的火車站中別樹一格，經地方爭取，2002年公告列為台東縣歷史建築類珍貴文化資產。

(中國時報)

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