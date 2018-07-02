知卡宣免費玩 親水嗨翻涼一夏

2018年07月02日 04:11 中國時報 許家寧 、 張立勳 ／綜合報導 ／綜合報導

夏天讓人想涼快一下，花蓮與基隆紛紛推出親水活動，花蓮知卡宣綠森林親水公園1日登場，3公頃的親水設施開放民眾免費入園，吸引上千名遊客入園享受造浪池、漂漂河等6大人氣設施，打造「花東親子戲水樂園」，預估可突破去年12萬5000人次紀錄；基隆則有潮境海灣節，要讓民眾體驗海洋文化。

知卡宣親水公園今年重新整治6大主題設施，除大型造浪池、漂漂河與彩虹噴泉等人氣設備外，還有全長17公尺的東台灣首座衝浪池，昨不少孩童迫不及待帶著泳圈躍入「幼幼池」踩水消暑，還有家長帶著孩子挑戰刺激過癮的360度旋轉滑水道。

縣府農業處長羅文龍說，民眾關心的水質問題，今年分為早上、中午及休園時段，進行水質管理與監測，每周一休園日，池水一律更新清潔，至於綠森林公園惱人的小黑蚊，也透過剔除園區青苔、噴灑有機酵素防治，提供民眾優質的戲水環境。

免費入園的知卡宣綠森林親水公園，活動從即日起至8月27日止，開放時間為上午9時至中午12時、下午1時30分至5時30分，每周一固定休園，民眾入池前應穿著泳裝及泳帽，並遵守現場救生人員指揮，若氣象局發布颱風警報則暫停開放。

另外花蓮鯉魚潭「2018紅面鴨FUN暑假活動」，即日起至8月12日，每天上午10時到下午5時，每整點將上演日間韻律噴泉秀，7月15日起每晚加碼閃耀鴨鴨夜光秀。

此外，2018基隆潮境海灣節也正熱鬧登場，基隆市政府以五大主題、十大活動呈現海洋休閒產業發展脈絡，舉凡獨木舟、無動力海上休憩、水下攝影及漁村體驗等。

(中國時報)