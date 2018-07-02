北市長3選將同台 柯被冷處理

台北市長柯文哲（左三）1日出席指南宮活動，藍、綠市長參選人丁守中（右一)、姚文智（右二)也都到場，只見姚、丁不時交談，柯因座位較遠被冷落一旁。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

北市文山區指南宮1日舉辦「孚佑帝君成道1138周年紀念三獻大典」，台北市長柯文哲、前總統馬英九、內政部長葉俊榮，以及藍、綠台北市長參選人丁守中和姚文智等人都受邀到場，最先到場的姚文智主動與柯握手，比鄰而坐的丁、姚互動熱絡，柯則因座位較遠被冷落在一旁，甚至全場和丁零互動，柯文哲受訪被問到丁、姚誰是主要目標？他說，每個人最大對手是自己，即便3人同台也不會尷尬。

年底選戰逐漸加溫，柯文哲、姚文智和丁守中昨再度出席同場活動，姚最先到場，柯隨後抵達，姚見柯到場主動上前握手，柯微笑握手示意，反倒是較晚到場的丁守中，座位被安排在姚文智旁，2人互動熱烈，丁與柯座位距離遠，則是全場零無互動。

柯文哲會前受訪被問到，他認為丁、姚誰是最大對手，柯僅說，每個人最大對手是自己；至於同台會不會尷尬，柯笑說，不會啦，順其自然就好。媒體追問柯認為誰比較有威脅？柯則沒有正面回應。

藍、綠競選團隊逐漸成形，柯文哲至今尚未找到競選總幹事，柯說，人選每天都在想，但至今還沒想到適合的人。日前傳出柯有意選擇公共工作空間「小樹屋」做為競選辦公室，他昨坦言已經去看過，認為該空間可以隨需求變化很有彈性還不錯。

面對外傳公共空間牽涉隱私問題，柯陣營傾向不租，柯文哲說：「我們沒什麼隱私問題，整個市府幾乎公開透明，透明到一蹋糊塗，還是會租啦。」

(中國時報)

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