慘啊 澎湖海膽產量減半

2018年07月02日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

正值澎湖馬糞海膽盛產期，1日縣府開放採捕首日，整個澎湖漁市場幾乎看不見海膽蹤影，漁民呼天搶地喊慘，初估產量至少少了一大半，其餘全被台灣餐廳搜購一空。

馬糞海膽學名白棘三列海膽，生長在淺海礁岩區，殼內生殖腺可食用，每年6、7月是盛產期，是澎湖著名高經濟價的生猛海鮮。

近年來產量遞減，漁民又恣意濫捕，海膽一度爆發滅絕危機，短短3天內全部被抓光光，縣府展開搶救大作戰，今年公告縮短採捕期為2個月，明訂7月1日至8月31日開放採捕。

開放首日，澎湖最大的漁貨集散地第三魚市場幾乎看不見昔日堆積如山的海膽場面，一大早僅零星魚販販售些許海膽，許多觀光客專程前往搶購卻撲空。

洪姓魚販感慨，今年澎湖海膽少得可憐，相較去年至少減少了5成，初步研判或是先前天氣炎熱、又遇上幾波海象不佳的衝擊影響生長，好擔心澎湖海膽會不會從此絕跡。

也有漁民透露，雖然縣府禁捕期雷厲風行查緝違法採捕，但是仍有不肖份子趁機於解禁前偷跑下水盜採，更誇張將海膽圈養在固定海域內，等到開放第1天再全數撈上岸。

澎湖餐廳張姓老板表示，海膽物稀為貴，許多台灣餐廳及漁獲批發商早已下訂預購，撈上岸的海膽一箱箱空運宅配台灣，以致澎湖市面上幾乎斷貨，今年遊客想嘗鮮最正港的生猛海膽，可要碰碰運氣了。

(中國時報)