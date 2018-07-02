美國已把台灣推向火線

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中國時報

有太多跡象顯示，美國已開始把台灣作為遏制中國的戰略工具。除了今年3月《台灣旅行法》的通過，將加強台美的官方聯繫外，在軍事安全方面，美國海軍陸戰隊準備進駐台北的AIT；另在2019年《國防授權法》草案的參院版本中，要求推動美台安全合作，包括美軍參與漢光演習、台灣應適當參與美國軍演。另一個已證實的訊息是，美國華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）主任葛來儀近日在推特上表示：「作為美國在太平洋的夥伴，台灣將參與美國在所羅門群島的海軍演習，雖然這不是第1次，但現在卻公開宣布。」

美國打「台灣牌」制約中國，已公開且明確，華府是發牌者，北京必須被動反應。華府準備把台灣牌打到什麼地步，這當然取決於美國如何認定自己的國家利益。在台灣內部，是否有足夠意願抗拒被當作台灣牌，還是樂於接受？大陸方面的反應會有足夠的戰略定力，還是不得不隨之起舞？甚或，有無可能擦槍走火，還是北京決定冒進，一勞永逸解決台灣問題？世事無常，如同潘朵拉的盒子一旦開啟，事情會如何演變，已不再取決於行為者的意願。任何事都有可能發生，但可確定的是：作為美中的戰場，台灣不會有好處。

美國的「遏制派」認為，打台灣牌可誘使北京在其他地方對華府做出讓步，即使不幸兩岸出現一場局部性的衝突，美國不僅可將中國輕易地描繪為「惡意的霸權者」、「民主和平的破壞者」，也有更多的「正當性」來制裁中國。對美國而言，犧牲台灣人民的利益來換取阻礙中國10～15年的發展，未嘗不是一件合算的買賣。

自1949年國民政府退居台灣後，在安全上即完全依賴美國，即使1979年斷交後，還是需要美國的保護，因而台灣所有的主流政黨幾乎沒有不親美的。

中國國民黨內在價值信仰上以美國馬首是瞻，在利益上有不違逆美國利益的「美國國民黨」與希望師法民進黨論述的「本土國民黨」，是兩股最大的力量，他們嘴巴上或許會說「大陸政策位階高於外交政策」，但實際的作為卻是「台美關係高於兩岸關係」，選擇完全配合美國的亞太戰略。

民進黨就更不用說了，在兩岸關係無法改善、希望追求台獨的前提下，作為美國的扈從更是必然的選擇，並以此為其外交成果。因此，當美國要打台灣牌來「遏制」中國時，民進黨是興高采烈地完全配合，而國民黨的主流最多只是私下抱怨，但檯面上是不敢有異議的。

大家不妨看看，美軍陸戰隊駐防台北AIT時、美軍要參與漢光演習時、蔡英文或賴清德未來官訪美國時，國民黨會否公開表示反對，還是不吭聲地以行動支持。這就是台灣的悲哀，當美國要打台灣牌，不論要玩到什麼程度，兩大黨都只能配合而沒有說「不」的能力與意願。

當國、民兩黨都沒有能力與意願來排拒美國打台灣牌時，北京也只能自己單獨面對。不同以往，今日中國大陸面臨內部的壓力、統治的正當性、不可讓步的民族情緒，即使這是美國設定的戰略陷阱，北京可能都將被迫隨之起舞。未來兩年，台灣民眾的安全已完全掌握在美國戰略棋手的手中。美國不是不可能犧牲台灣，為了美國的利益，華府目前的所作所為，包括公開聯合軍演、陸戰隊駐守台北，已然把台灣推向火線了。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)

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