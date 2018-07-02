還紅十字會公道者，原來是陳菊

2018年07月02日 04:11 中國時報 羅智強

高雄氣爆案民事判決後，輿論譁然，原來高雄市政府自己有4成責任，卻不向自己「代位求償」，導致時效消滅。高市府出來說，這不影響受災戶權益，因為代位求償的錢是向善款「借」的，待求償完畢後，高市府會編預算全額償還。

聽到高市府這樣講，我真的不相信自己的耳朵，以一個審級4年來算，三審定讞可能要10年以上，而捐款人的善款就要白白「借」給高市府10年，10年之後，有些受災人可能都不在了，這些善款，還能做什麼？

首先要駁斥高市府一個天大的謊言，「因為有代位求償，災民才能夠最快拿到錢。」就以新北市的八仙塵爆善後為例，先把善款賠給受災戶，然後組成義務律師團求償，屆時求償所得也一併還給受災戶。

請問，新北市府沒有「代位求償」，比高雄慢在哪？事實上比高雄還快，因為高雄還要花1億3000萬的律師費，去說服受災戶「賠償」、「善款」二擇一，而新北市卻是完全站在受災戶的角度著想，沒有這個問題。

其次，既然高雄市府要負代位求償的責任，那自己編預算就好了，為什麼要占用善款10年？當年高雄市政府是說，因為來不及編列預算，所以先向善款「借用」，照理講隔年也就可以編預算償還了，一借10年，毫無道理。

更說不過去的是，2014年高雄市府向善款借了9億3000萬來「代位求償」，但實際只執行6億3000萬，那差額的3億，高市府還遲遲不還給善款，留在手中生灰塵，理由又是什麼？答案很簡單，對於高市府來說，善款就等於是一筆議會、人民無法監督的零用錢，花錢的是陳菊，還錢的是10年以後的市長，當然要大借特借。

還記得當初民進黨是怎麼攻擊紅十字會的嗎？說紅十字會「太晚撥款」、「沒有用在災民身上」，拿這樣的標準來看陳菊，9億的善款借出去10年，這叫什麼時效？高市府已經把善款拿去做1億8000萬的「景觀改善」（非重建，重建另有其他項目）、1億3000萬的律師費、3600萬的裝置藝術、360萬開演唱會…，有錢沒地方花到這個程度，未來的9億更不會用在受災戶身上。

能想像如果是紅十字會這麼做，會如何被民進黨修理嗎？真相大白，民進黨之所以要攻擊紅十字會，就是為了把善款拿在手中，拿去「借給自己」、拿去「交朋友」、拿去「蓋裝置藝術」。

高雄市的受災戶不是沒有喊冤過，他們抗議市府以善款要脅讓出求償權，抗議代位求償金額太低，可是當時輿論的關注度有限。有些災民因此拒絕代位求償，寧願不要善款，向高市府提出國賠訴訟，連續7件勝訴，金額都比高市府「代位求償」所提出者為高，最多差了187倍，可見「代位求償」就是高市府以善款逼迫受災戶減少金額的無良手段。

更重要的是，國賠之後政府還可以向有過失的公務員求償，高市府不是說那是吳敦義市長時代的過失嗎，那為什麼要包庇吳敦義時代的公務員，難道就因為這位公務員，如今是陳菊的愛將，高市府的現任祕書長？

我曾說過，「還馬英九公道者必蔡英文」，但我萬萬沒想到，還紅十字會公道者卻是擔任高雄市長的陳菊。陳菊市府把善款變成自己的零用錢、小金庫，不但讓台灣人民對捐款給政府喪失信心，也更印證了紅十字會是如何被民進黨所汙衊。

最後，有許多高市府聘任的善款委員為高市府說話，我想請問這些善款委員們：一、為什麼要逼迫受災戶，善款、賠償只能二擇一？為何不能善款與賠償都還給受災戶？二、為什麼國賠的金額遠較代位求償所提出者為高？三、逼迫受災戶讓出國賠求償權，讓高市府無法向有過失的公務員求償，是否在包庇一審判4年10個月的高市府祕書長？四、為什麼要同意高市府把善款拿去做「裝置藝術」、「景觀改造」，不把錢都用在受災戶身上？五、賠償訴訟定讞後，高市府把9億元還給善款，那可能還要6年，到時這9億元可以為受災戶做什麼，還是拿去做其他用途？（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)