2018年07月02日 04:11 中國時報 謝志傳

自從蔡總統就職以來，對於兩岸關係始終宣稱要維持兩岸現狀，畢竟維持現狀是台灣的主流民意。可是近兩年多來蔡政府的作為與言詞，從逐漸偏離維持現狀到破壞現狀，足以證明她所謂的兩岸「維持現狀」攏係假。

首先，維持兩岸現狀是要建立在和緩的兩岸關係之上，但我們只看到蔡政府不斷以擦邊球方式在破壞兩岸現狀。從否認九二共識的存在、修改課綱、去蔣化、去鄭成功化到大陸出版品的嚴格審查等，皆是在破壞兩岸現狀。

由於大陸與美國在貿易、東海、南海與朝鮮半島等議題意見相左，美國總統川普因此倡議印太戰略來因應中國之崛起。而蔡總統於2月接見美國參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲及參眾議員訪問團時說，台灣將持續找尋更多的合作機會，與美國共同努力維護印太區域的和平與繁榮。這已表明蔡政府企圖以加入美國的印太戰略來對抗大陸，與大陸相抗衡又怎能維持兩岸現狀呢？

此外，媒體報導陸委會嚴審大陸宮廟人員來台，也嚴審大陸官員來台，最近東南衛視記者葉青林申請來台駐點，陸委會以葉青林在台報導「假新聞」為由，拒絕他的申請。蔡政府一再阻撓兩岸的交流，難道不是在破壞兩岸現狀嗎？

日前蔡總統接受法新社專訪時，呼籲其他國家應與台灣聯合制約中國的擴張主義，並維護共同的自由主義價值。而在此之前，外交部長吳釗燮接受日本媒體專訪時，呼籲台日展開「對中安保對話」，並批評大陸掠奪我邦交國，意圖抹殺台灣獨立存在的事實，政府不會接受一中原則。上述蔡總統與吳部長的言論，明顯都是在激化兩岸對抗。

大陸對台政策已顯而易見，正在採取消滅中華民國的法律戰，擴大「一個中國」政策的宣傳戰與惠台措施的心理戰，台灣正面臨人才流失與資本外流的危機當中，兩岸現狀本已岌岌可危，蔡政府不思考如何化解兩岸的僵局，卻一味「聯美日抗中」，兩岸現狀事實上已一步步遭到破壞。

美國與日本皆以自己的國家利益為上，看日本首相安倍晉三如何款待大陸總理李克強，就可明白日本的轉向。在歷史上，美國為了國家利益對我政策翻轉也有明證。蔡政府近期一再激化兩岸關係的發言和作為，也許是為了年底選舉的考量，但蔡總統如今已然違背她在總統大選時「維持現狀」的兩岸政策承諾，年底想要再「騙選票」可能難上加難。更令人憂心的是，國家在蔡政府冒進的抗中政策下，未來可能失去得更多。

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)