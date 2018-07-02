2018年07月02日 04:11 中國時報 宋燕輝

日前美國川普總統簽署一項行政命令，透過增進海洋數據與訊息的公開取得及使用，強化跨海部門的有效政策協調，以及融合海洋產業、科技社群及其他涉及海洋的利害關係人，去維持與強化美國經濟、安全及環境此三大領域的國家海洋利益。為達此目的，川普政府成立了一個「跨部會海洋政策委員會」。

此新設委員會的成員層級相當高，包括白宮環境品質委員會主席與科技辦公室主任，由這兩位擔任共同主席，還有負責外交、國防、檢察、內政、農業、商務、交通、能源、情報、三軍參謀、海岸防衛隊、海洋與大氣等事務的首長等。負責國家安全、國土安全與反恐、內政，及經濟事務的總統助理也是成員。該委員會的主要功能在提供政策建議給各涉海部門，強化跨部會有關海洋事務之協調、整合及合作。

之前歐巴馬政府就國家海洋政策的制定與執行也採取同樣作法。2009年6月，才上任的歐巴馬總統提送備忘錄給各部會首長與聯邦機關單位，目的是設置任務編組的「跨部會海洋政策小組」。次年，歐巴馬簽署行政命令，除頒布美國國家海洋策略外，也宣布成立「國家海洋委員會」；但2016年11月總統大選歐巴馬落敗之後，計畫都未再執行。

今年5月，日本政府依據《海洋基本法》通過了作為2018至2022年海洋政策指導方針的第三期「海洋基本計畫」。擔任「綜合海洋政策本部」本部長的日本首相安倍晉三表示，「在圍繞海洋的局勢日趨嚴峻的背景下，政府將團結一致，保衛我國的領海和海洋權益，同時必須維護和發展開放而穩定的海洋」。日本設置「綜合海洋政策本部」主要目的也是在強化跨部會有關海洋事務之協調、整合及合作。

今年4月，我國「海洋委員會」正式在高雄設立，其首要職權在於統合規畫、審議、協調及推動海洋總體政策與基本法令，並掌理有關海洋產業發展、海洋環境保護、海域與海岸安全、海洋國際公約內國法化與國際合作等業務之規畫、協調及推動。

我國行政院組織再造之後，涉及海洋事務相關的政府部會仍有29個之多。遠離中央政府，機關所在地設於高雄的「海洋委員會」，在欠缺類似美國高層級跨部會海洋政策委員會或日本綜合海洋政策本部的組織與功能之情形下，未來要能有效制定、執行國家海洋策略肯定會遭遇極大挑戰。

海委會主委黃煌輝曾表示，將在3個月內提出「海洋基本法」草案。

或許「海洋委員會」可參考美、日做法，在「海洋基本法」加入跨部會間就海洋事務的綜合協調、整合及合作之義務，作為必要條款，補強其職權與功能。

（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)